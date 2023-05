Horóscopo chino de hoy 16 de mayo: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino no son simples adivinaciones, por el contrario, son el resultado de las comparaciones que se hacen entre los diferentes componentes de la astrología, cálculos que, además, se vienen haciendo de la misma manera, desde hace más de dos mil años, para así poder conocer las energías beneficiosas de cada día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a lo anterior, cuando busques cuál es tu signo zodiacal, también debes tener en cuenta el día en que naciste, y si este es antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, ya que, para la astrología china, el calendario solo da inicio hasta ese día.

Este martes 16 de mayo, el perro de madera será el encargado de regir el día y su energía es favorable para iniciar todas las actividades positivas que tengas pendientes.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Las ratas sentirán que su vida está en un “punto muerto”. Podrían estar pensando que por más que trabajen en sus proyectos, estos no avanzan y, por el contrario, su materialización se ve cada vez más lejos. La paciencia deberá ser su aliada, porque si se dejan llevar por la ansiedad, podrían renunciar a sus sueños cuando estos ya están a punto de volverse realidad.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Quienes nacieron en los años del buey tendrán un encuentro con un viejo amor. Si están solteros, podrían pasar un buen rato y divertirse, pero no permitan que se vuelva algo serio, ya que saldrán con el corazón roto. Por otro lado, si ya tienen una relación estable, eviten cualquier reunión con su ex pareja, ya que podrían dejarse llevar por la tentación y terminar envueltos en un problema.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El perro les sugiere a los tigres que dejen a un lado su papel de “víctima”. Ya es hora de que asuman la responsabilidad y dejen de culpar a otros por todo lo que les sucede. Háganse dueños de sus decisiones, las consecuencias de estas y, en general de su vida. En la tarde podrían recibir un dinero extra, no lo malgasten, pues más adelante podrían necesitarlo para algo realmente importante.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Aún no se estabiliza del todo la energía de los conejos. Este día, es muy importante que estén pendientes de todos los miembros de su familia, ya que alguno de ellos podría estar pasando por un mal momento y no sabe como contárselo al resto del grupo. Dejen que su intuición y su corazón los guíen y actúen de inmediato. Por otra parte, los conejos de 1987 podrían verse obligados a cambiar sus planes a última hora. No se angustien y no luchen contra la corriente.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Quienes nacieron en los años del dragón tendrán al regente del día en su contra. El perro es su antagonista y no está interesado en darles una jornada tranquila. Debido a esto, es mejor que se queden dentro de su rutina normal. Cumplan con todas sus tareas a cabalidad y, sobre todo, cuídense de las personas negativas, ya que les drenarán su energía, dejándolos agotados y expuestos a las bajas vibraciones.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La palabra es algo “sagrado”, y esta no será la primera vez que la serpiente incumpla una promesa. Su actitud ocasionará, no solo que las otras personas dejen de confiar en ella, sino que, además, el universo decida darle una lección. Recompongan sus actos y sean honestos, no solo con las otras personas, sino con ustedes mismos, y si no están dispuestos a cumplir, es mejor que lo digan desde un principio.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El caballo debería estar más pendiente de su pareja. Es cierto que las ocupaciones han llevado a los regidos por este animal, a descuidar su relación. Sin embargo, esto no es motivo suficiente para no hacer caso de los “reclamos” justificados de la otra persona. Además, hay un tercero bastante interesado en interponerse entre ustedes dos, y si no cambian de actitud, muy seguramente lo logrará y los caballos habrán perdido una magnífica persona.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las buenas estrellas acompañarán a quienes nacieron en los años de la cabra. En su trabajo brillarán con luz propia y esto hará que superiores, e incluso, personas externas, se empiecen a fijar más en ustedes, para considerarlos como candidatos a una importante tarea. Continúen adelantando sus labores de manera normal y verán que los frutos pronto se empezarán a cosechar.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Las deudas, que otra persona adquirió, estarán agobiando a los monos durante este día. Sea porque están en cabeza de alguien cercano, a quien el mono aprecia bastante, y que no tiene como responder, o porque el mono prestó su nombre para que la otra persona pudiera acceder al préstamo. Lo que sí es cierto, es que, en ambos casos, deberán echar mano de sus ahorros, e incluso, de otro préstamo, para poder solucionar la situación. Aprendan la lección y no sigan arriesgando su patrimonio.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El buen nombre del gallo estará en la cuerda floja. Algo que hizo o dijo, lo dejó en entredicho, y las personas que lo rodean ya no sabrán si realmente está hablando con la verdad o no. La única solución, para los regidos por el gallo, es que acepten su error y enfrenten las consecuencias que esto pueda traerles. El perro también les sugiere que regresen temprano a casa y conduzcan con cuidado.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Como regente del día, el perro gozará de una excelente energía a su favor. Aprovechen la jornada para buscar nuevas oportunidades laborales y comerciales. Desde hace varios días no se han sentido cómodos en su lugar de trabajo y hoy, podrán tocar puertas y buscar nuevos horizontes. Si están pensando en iniciar un emprendimiento con el fin de obtener ingresos extras, háganlo en solitario, pues una sociedad no está recomendada para ustedes en este momento.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los regidos por el chancho recibirán una propuesta este día. Si bien, en un principio, parece bastante tentadora, pues les dejaría excelentes resultados, es importante que la analicen con calma y, sobre todo, dejando que su intuición los guíe, ya que, tal vez, la persona que se las hizo no sea del todo transparente y esté pensando solamente en aprovecharse de las capacidades del cerdo.