Horóscopo chino de hoy 17 de mayo: las predicciones para cada signo

De nuevo las energías pierden fuerza y, debido a esto, para este miércoles 17 de mayo, lo más recomendable será evitar el inicio de actividades de importancia, y mejor optar por actuar de manera disciplinada, incluso haciendo algún tipo de “sacrificio”.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda también que, si naciste antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, ya que, para la astrología china, el calendario solo da inicio hasta ese día. Por ejemplo, si naciste el 12 de enero de 1959, tendrás de signo zodiacal al perro, como si hubieras nacido en 1958.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Cualquier paso que den las ratas hoy, deberán darlo siempre acompañados y asesorándose adecuadamente. Dejen a un lado la soberbia y acepten que no son “omnisapientes” y, que, debido a esto, necesitan los conocimientos y la experiencia de alguien más. Si actúan si asesorarse primero podrían terminar involucrados en dificultades y pérdidas de dinero.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El universo le dará una importante oportunidad a los regidos por el buey. Hoy, gracias al chancho, podrán recomponer un importante lazo que se había roto días atrás, por culpa de una discusión sin sentido. Eso sí, no esperen a que la otra persona de el primer paso, tomen ustedes la iniciativa, y si hay algo pendiente por hablar, háganlo con calma y objetividad.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este es un día en que el tigre deberá pedir ayuda para poder cumplir con todas sus tareas. El trabajo en equipo será la herramienta de la cual echarán mano para salir avante. No teman aceptar que actuar en solitario no es la solución, así que mejor dejen salir su capacidad de liderazgo y deleguen tareas. Eso sí, no descuiden las tareas de las otras personas y tampoco olviden darles la gracias.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

El regente del día les sugiere a las liebres que se fijen muy bien en sus palabras. Hoy podrían hablar de más y terminar involucrados en una discusión que no les aportará nada bueno. También es muy importante que sean cuidadosos con lo que escriben en sus redes sociales, pues podrían ganarse un enemigo de cuidado que no les hará la vida fácil.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Una excelente oportunidad tocará la puerta de quienes nacieron en los años del dragón. Gracias a esto sus ingresos se incrementarán y su renombre laboral también se acrecentará. Sin embargo, no es conveniente que tomen la decisión este día, prefieran consultar primero con su círculo más cercano y escuchen los consejos de las personas mayores.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El chancho es el antagonista de la serpiente, debido a esto el día puede ser un poco difícil. Prefieran dedicarse a su rutina normal de hoy y no tomen decisiones importantes, pues seguramente no lo harán correctamente. También es muy importante que sean puntuales y no olviden ningún compromiso. Salgan un poco antes de casa para evitar cualquier retraso.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Aunque la semana apenas va por la mitad, los caballos se sienten agotados. Han tenido que cumplir con bastantes tareas y, además, resolver asuntos de última hora. Debido a esto, el regente del día les recomienda que traten de descansar un poco más. Regresen temprano a casa y posterguen la mayor cantidad de compromisos pendientes. Este también es un buen día para planear las próximas vacaciones.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

A diferencia de ayer, este día la energía puede afectar a quienes nacieron en los años de la cabra. Podrían sentirse confundidos y distraídos y, debido a esto, terminar cometiendo un error, especialmente en su trabajo. No les queda otra opción que intentar concentrarse y revisar varias veces lo que hagan. Su pareja podría estar experimentando inseguridades sobre la relación, es mejor que dialoguen y aclaren cualquier malentendido.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono está sintiéndose agobiado debido a la actitud de una persona de su círculo más cercano. Alguien egoísta que está empeñado en creer que, quienes lo rodean, deben complacerles todos sus caprichos. Pese a que la situación parece un callejón sin salida, el cerdo le sugiere a los regidos por el mono que no se dejen llevar por la situación. Sean pacientes y analicen todas las opciones que les puedan permitir encontrar la solución. Si no lo hacen así, seguramente quedarán como los “villanos” de la historia.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El día puede ser positivo para los regidos por el gallo. Sin embargo, es muy importante que controlen sus celos, no solo con su pareja, sino también con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Si se dejan llevar por sus sentimientos negativos, solo lograrán involucrarse en discusiones que los dejarán agotados y, peor aún, ocasionarán el distanciamiento de las personas que los rodean.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Las estrellas del romance acompañarán a los regidos por el perro. Sin embargo, debido a las energías adicionales de hoy, serán relaciones pasajeras que podrían, además, romper el corazón de los perros. Por esto, es mejor que no hagan o acepten propuestas sentimentales este día, mejor, esperen un par de días antes de actuar. Los perros comprometidos estarán expuestos a infidelidades y discusiones en público.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El regente del día podría aprovechar la jornada para ponerse al día con sus tareas. Se les están acumulando los pendientes y esto afecta su estado de ánimo, sin contar que sus superiores no están muy satisfechos con el retraso. Prefieran mantenerse alejados de actividades banales en las que puedan perder el tiempo. Será un “sacrificio” que valdrá la pena.