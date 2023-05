Horóscopo chino de hoy 18 de mayo: las predicciones para cada signo

Este día también podría representar algunos riesgos, ya que, la rata de fuego, vendrá acompañada de varias energías inestables que ocasionan resultados inesperados. Por esta razón, es mejor no arriesgarse más de la cuenta y, a menos que seas muy osado, evita llevar a cabo actividades en las que no estás seguro del resultado.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a tu año de nacimiento, también es importante que tengas en cuenta el día en que lo hiciste, pues, para la astrología china, el calendario solo inicia hasta el 4 de febrero, y si tu fecha de cumpleaños se ubica antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior. Así, si naciste el 2 de febrero de 2005, tu animal regente será el mono, ya que aún no iniciaba el año del gallo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La regente del día tendrá deseos de tomar riesgos, especialmente en el campo sentimental. Dejará atrás el miedo a que le rompan su corazón y decidirá dar un paso más con la persona con quien ha estado saliendo. Las ratas que ya tienen una relación estable podrían empezar a hacer planes para el futuro a corto y mediano plazo. En la tarde recibirán una importante noticia que les alegrará el día.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Las finanzas del buey mejorarán este día. Recibirán un dinero adicional o encontrarán opciones para aumentar sus ingresos. Aprovechen las buenas estrellas que los acompañan para ponerse al día con sus pagos y ahorrar lo que les quede de más. Tal vez estén pensando en darse un gusto o hacer alguna compra, pero es mejor que esperen unos días más.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La sugerencia que le da la rata a los tigres es que aprendan de su pasado. Eviten volver a cometer sus mismos errores, pues esta vez las consecuencias podrían ser más delicadas. Por otro lado, un compañero de trabajo o estudio se acercará a ustedes solicitándoles algún tipo de ayuda. Escuchen a su intuición, pues podría tratarse de algún tipo de trampa, para luego responsabilizarlos por algo que haya quedado mal hecho.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Quienes nacieron en los años del conejo deberían tratar de ponerse en el lugar de los otros. Cada quien libra sus propias batallas y a veces, lo único que necesitan es compasión y una mano amiga. Así que hoy, antes de criticar a alguien o hacerle algún reclamo por su comportamiento, primero pregúntele cómo se encuentra o si necesita ayuda. Verán como la energía cambia de manera inmediata a favor de ustedes, haciéndoles más fácil el día.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es importante que quienes nacieron en los años del dragón estén pendientes de su salud. Algunas molestias estomacales podrían complicarles el día. Tomen las medidas necesarias de primera mano para mitigar las dolencias, pero no dejen de acudir al doctor, pues es importante que se realicen chequeos y prevengan una enfermedad más difícil de controlar.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las serpientes se liberan de las energías del cerdo, pero es importante que este día procuren descansar un poco más. Eviten movimientos bruscos y sobreesfuerzos físicos, ya que podrían sufrir algún tipo de lesión. Mejor, cumplan con sus tareas diarias y regresen temprano a casa, para que puedan pasar un buen rato de calidad con su familia o con su pareja.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

A los caballos les toca este día el choque energético con la rata. Por esta razón, es muy importante que hoy cuiden cada una de sus actividades. Caminen, hagan ejercicio y conduzcan con precaución, pues las estrellas de los percances estarán muy fuertes este día. También es recomendable que eviten hacer compras o inversiones de sumas altas de dinero, ya que podrían perderlo con facilidad.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Los regidos por la cabra recibirán una interesante propuesta este día. Sin lugar a dudas será algo por lo que estaban esperando desde hace tiempo, pero, el caballo les sugiere que aún no den una respuesta, primero analicen los pros y los contras, especialmente si se relacionan con viajes y desplazamientos. Si tienen un encuentro casual con alguien con quien no se veían desde hace tiempo, tomen esto como una señal de buena fortuna.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Un día para que los monos tomen riesgos. Pese a que las energías estarán bastante inestables, éstas favorecerán a los monos en todas aquellas actividades en las cuales sienten algún temor. Así que láncense por aquello que quieren, pero eso sí, no le comenten a nadie sobre sus planes, pues seguramente alguien intentará persuadirlos para que lo hagan. Enciendan una vela de color naranja para darle más fuerza a la energía del día.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los nacidos en los años del gallo deberán experimentar bastantes tropiezos laborales y profesionales. Exceso de competencia, retrasos, incumplimientos y dificultades de todo nivel pondrán a prueba la calma y la capacidad de trabajar bajo presión de los gallos. Procuren mantener un bajo perfil y prefieran el trabajo en solitario. Es mejor mostrar pequeños avances en vez de terminar cometiendo errores por intentar hacer todo a la vez.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los regidos por el perro deberán cuidarse de la envidia de una persona cercana. Alguien echará mano de lisonjas y halagos falsos, con el fin de conocer asuntos personalísimos del perro y usarlos luego para hacerles daño. Prefieran guardar sus secretos y también los secretos de otras personas que confiaron en ustedes, ya que podrían involucrarlas en problemas difíciles de resolver.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La rata le sugiere a los chanchos que eviten solicitar préstamos de dinero. Por más que necesiten mejorar su flujo de dinero, aumentar sus deudas no será la solución, ya que, debido a la energía de este día, no podrán cumplir con los compromisos adquiridos. También es recomendable que eviten visitar lugares de baja vibración energética tales como hospitales y clínicas, pues su energía aún no está en su mejor momento y podrían contraer alguna infección.