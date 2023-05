Horóscopo de hoy para Escorpio del 18 Mayo de 2023

Escorpio (10/23 – 11/22)

Prepárate porque el amor llegará a tu vida con mucha exuberancia y energía romántica. Pero si en el pasado has sufrido un poco, no te preocupes, date un tiempo para sanar esas heridas. Recuerda que una relación debe ser una fuente de felicidad y bienestar, y no de dolor.