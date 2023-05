Horóscopo chino de hoy 20 de mayo: las predicciones para cada signo

Con la ayuda del tigre de tierra, este sábado 20 de mayo, será un día propicio para llevar a cabo todo tipo de reuniones. También es un buen día para presentar solicitudes y también compartir con las demás personas, especialmente si están pasando por alguna difícil situación.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante tener en cuenta el inicio del calendario chino, ya que esto sucede el 4 de febrero, por lo tanto, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo que rigió en el año anterior. Por ejemplo, alguien que haya nacido el 27 de enero de 1994 tendrá como regente al gallo, pues aún no iniciaba el año del perro.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La buena energía continúa acompañando a la rata. Hoy, será un buen día para que mejore sus finanzas, además porque el dinero tendrá muchas formas de llegar a sus manos. Así que, toquen puertas, apliquen a nuevas ofertas laborales, trabajen en la materialización de un nuevo emprendimiento, e incluso, jueguen alguna lotería. Eso sí, eviten pedir prestado dinero, pues afectarán la energía que los acompaña y se volverá nociva.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La relación de pareja será el tema más importante para quienes nacieron en los años del buey. Este será un excelente día para decidir el siguiente paso en la relación, como, por ejemplo, el inicio de una convivencia, una propuesta matrimonial o aumentar la familia. También es importante que tengan en cuenta que la estrella de la fertilidad estará brillando muy fuerte este día, así que, si dentro de sus planes no está tener un hijo, es mejor que tomen las medidas de precaución necesarias.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los regentes del día tendrán un excelente conjunto de estrellas a su favor. No desaprovechen la energía que los acompaña, e inicien todas las actividades positivas que tengan pendientes, especialmente si tienen que ver con pedidos y solicitudes. En la tarde, procuren pasar tiempo de calidad con su familia, pues los últimos días, debido a tantas ocupaciones, no han podido compartir con ellos y todos están necesitando ese espacio, especialmente sus hijos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Algunos inconvenientes en su lugar de trabajo podrían complicar el día de los conejos. Retrasos inesperados e incumplimientos por parte de algún compañero, obligarán a las liebres a cambiar sus planes. Pero no desesperen, pidan ayuda, trabajen en equipo y, sobre todo, eviten hablar mal de quien no cumplió con su parte de la labor. Si conservan la calma, todo saldrá mejor de lo que esperaban.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El tigre le sugiere al dragón que esté atento a sus emociones. Hoy podría estar pensando que se levantó “con el pie izquierdo” porque todo le está saliendo mal. Sin embargo, si es consciente de sus pensamientos y sentimientos, se dará cuenta de que no todo es como parece y que, más bien, se está dejando llevar por la negatividad. Cambien su actitud y todo a su alrededor cambiará.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Los más recomendable, para quienes nacieron en los años de la serpiente, es que tengan un bajo perfil. Trabajen en solitario y eviten hablar en público sobre sus asuntos, ya que estarán más sensibles a las energías de las demás personas. También es recomendable que eviten dejarse arrastrar a peleas innecesarias, ya que el resultado no será el mejor para ustedes. Si alguien quiere “picarles la lengua” mejor dense vuelta y sigan su camino.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los excelentes lazos que el caballo ha venido construyendo les abrirán magníficas puertas. Este día, alguien les propondrá actuar en sociedad y de esta unión, todos recibirán excelentes rendimientos y múltiples satisfacciones. Los caballos de 1990 podrían experimentar algunas molestias en su salud, si bien no son graves, es importante que no dejen avanzar los síntomas. Acudan cuanto antes a su doctor.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Aún no se regula del todo la energía para los regidos por la cabra. Este sábado podrían sufrir una decepción amorosa, ya que sus sentimientos no son correspondidos. Sin embargo, no todo está perdido, gracias a esto, nuevas personas llegarán a su vida y con ellas podrán construir una hermosa relación. Este también es un buen día para que llamen a algún amigo o familiar con quien hace mucho no hablan. Será de beneficio para ambos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Este debe ser un día de “pausa” para los nacidos en los años del mono. El tigre es su antagonista, así que es mejor que asuman el día con calma y eviten el inicio de cualquier actividad de importancia, especialmente si se relaciona con dinero. Por el contrario, y con el fin de equilibrar la energía, traten de ayudar a personas y animales necesitados.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El tigre les sugiere a los gallos que retomen o incorporen hábitos saludables en su vida. Es cierto que las ocupaciones y las tareas diarias los han alejado de su anterior rutina de ejercicios y dieta, sin embargo, su salud física y emocional ya está resintiéndose, provocando que los gallos se sientan agotados y desanimados. Procuren dejar a un lado la comida chatarra y empiecen por pequeños logros, como, por ejemplo, no usar el elevador sino las escaleras. Pronto empezarán a sentirse mejor.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La sugerencia para los regidos por el perro es que se mantengan alejados de las discusiones. Hoy podrían estar un poco más irascibles e impacientes, y esto los llevará a involucrarse en discusiones, especialmente con los miembros de su familia. Prefieran guardar silencio, dejen que la otra persona se desahogue, y cuando ustedes ya tengan la “cabeza fría” expongan con calma sus argumentos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El romance llegará a la vida de quienes nacieron en los años del chancho. Una persona muy cercana les confesará sus sentimientos, y ustedes no serán ajenos a esta situación. Pero eso sí, antes de dejarse llevar por la emoción, y debido a que desde hace tiempo tienen una relación de amistad tan estrecha, dejen claras las “reglas del juego” para que luego no haya malos entendidos.