Horóscopo de hoy para Acuario del 22 Mayo de 2023

Acuario (01/20 – 02/18)

Tú tienes que ser tú mismo y no fingir para ganarte el corazón de alguien. Si te quieren, te quieren con todo lo que eres, con tus fortalezas y tus debilidades. Además, no gastes tu billete en cosas sin sentido, como juegos de azar y vicios que no te llevan a ningún lado.