Horóscopo chino de hoy 24 de mayo: las predicciones para cada signo

El caballo de agua será el encargado de imprimirle su energía a este miércoles 24 de mayo, la cual será propicia para organizar nuestros espacios e, incluso, ir un poco más allá, abriéndole la puerta a todo lo nuevo y poniéndole punto final a lo que no nos aporta nada positivo. Debido a esto, el día favorecerá el inicio de dietas, las visitas al odontólogo y la finalización de vínculos tóxicos, por ejemplo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo que también debes tener en cuenta, cuando buscas tu signo zodiacal, es tu día de nacimiento, y si esto sucedió antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, pues, de acuerdo a los principios de la astrología china, el calendario solo da comienzo hasta ese día. Así, por ejemplo, una persona que haya nacido el 31 de enero de 2003, estará regida por el caballo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El día no es el más positivo para los regidos por la rata. El caballo es su antagonista, y esto le ocasionará algunos inconvenientes en el cumplimiento de sus tareas diarias, ya que podrían incurrir en algún retraso o incumplimiento. Así que, es mejor salir de casa un poco antes de lo habitual y tengan presentes todas sus obligaciones, cualquier olvido les puede traer serias consecuencias.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

A diferencia de ayer, este miércoles beneficiará a los bueyes. Hoy estarán dispuestos a empezar de nuevo. Retomarán proyectos que habían dejado en el olvido, volverán a hablar con viejos amigos y sus sueños regresarán a la lista de prioridades. No pierdan este impulso y láncense por lo que anhelan, pues ya es momento de tener la vida que siempre han querido.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Una importante recomendación para quienes nacieron en los años del tigre es que se mantengan al margen de cualquier discusión. Involucrarse en peleas y conflictos no les aportarán nada positivo, por el contrario, provocará que importantes vínculos se rompan de manera definitiva. Si alguien quiere iniciar una disputa con ustedes, guarden silencio y prefieran alejarse.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Será un día de mucho trabajo y responsabilidades. Las tareas se acumularán desde temprano en la mañana, por esto, el caballo les recomienda que no se distraigan en actividades sin importancia. Las redes sociales pueden esperar. Si siguen este consejo, seguramente la jornada dará excelentes resultados en todo sentido. Los conejos de 1975 podrían experimentar algún malestar, pero no será nada grave, procuren regresar temprano a casa.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El dragón tendrá una excelente oportunidad para dejar a un lado aquello que ya no quiere en su vida. Desde los kilos de más que lo hacen sentir incómodo, hasta relaciones que no le aportan nada positivo y, por el contrario, le restan. Las estrellas les ayudarán a los regidos por este mítico animal a dar el primer paso y decir adiós sin mayores dificultades ni problemas.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es cierto, la serpiente no es el signo más apasionado del zodiaco. Pero debido a las estrellas de hoy, todos sus deseos carnales y amorosos, estarán a punto de estallar. Esto, lógicamente, incrementará la pasión con su pareja y hará llegar la relación a niveles insospechados. Por su parte, las serpientes solteras podrían vivir algunos romances pasajeros, pero inolvidables. En ambos casos, es mejor que tomen las medidas de precaución necesarias.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Como regente del día, el caballo puede aprovechar para planear sus próximos movimientos. Analicen con orden y detenimiento que quieren y deben hacer durante los meses venideros y elaboren sus planes de acción, eso sí, no olviden escribirlos, pues pronto necesitarán volver sobre sus apuntes. En las horas de la tarde recibirán ideas y noticias que les ayudarán a resolver un asunto pendiente.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Este día no será propicio para que las cabras actúen con arrojo. Arriesgarse y esperar que los resultados sean los que imaginaron no será una buena idea. Es mejor asumir el día siendo conservadores y esperar por una mejor energía. En su trabajo alguien querrá quedarse con el crédito de todo lo hecho por el equipo. No se preocupen, al final, la verdad saldrá a la luz.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La salud del mono podría sufrir algún quebranto. Su sistema respiratorio de nuevo lo pone en alarma y es necesario que acudan al doctor y cumplan, al pie de la letra, con todas sus instrucciones. Igualmente, algún miembro mayor de su familia también podría estar sufriendo alguna enfermedad y no ha querido comentar nada al respecto. Es mejor que estén pendientes de las señales y procuren ayudarles en lo que más puedan.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El caballo le sugiere a los regidos por el gallo que sean muy cuidadosos con todos sus asuntos legales y fiscales. De manera continua han estado incumpliendo con sus deberes y actuando como si no necesitaran asesoría, y, al final del día, podrían estar teniendo algún problema con el fisco, el cual no será nada fácil de resolver.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro podría estar más sensible de lo normal. Sus sentimientos estarán a flor de piel y esto provocará que todo lo que suceda a su alrededor se lo tomen de manera personal. Es mejor que procuren conservar la calma y no se dejen invadir por sensaciones y pensamientos errados. Enciendan una vela de color verde y otra de color rosa, para que puedan equilibrar su energía.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los regidos por el cerdo tendrán un mejor día. Dejarán atrás la energía de la serpiente y gracias a esto, podrán ponerse al día con sus tareas pendientes. Además, sus superiores estarán pendientes de su trabajo para considerar un eventual ascenso, así que, estén pendientes de los detalles y continúen haciendo bien las cosas.