Horóscopo de hoy para Acuario del 28 Mayo de 2023

Acuario (01/20 – 02/18)

Tienes que superar ese miedo de no tener lo suficiente en el bolsillo. Si necesitas algo que no puedes costear, no te preocupes. Pide un préstamo y adquiere lo que necesitas. Busca opciones que se ajusten a tu presupuesto y verás cómo las cosas se acomodan.