Horóscopo chino de hoy 30 de mayo: las predicciones para cada signo

Cada vez nos acercamos más al final del mes de mayo, y pronto le daremos paso al caballo. Pero mientras tanto, la serpiente va aprovechando sus últimos días como regente del mes, y este martes 30 de mayo, estará acompañada de la rata de tierra. Esta unión de energías vuelve al día en una jornada impredecible, en la que no se podrán calcular los resultados de lo que se emprenda hoy.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adición a lo anterior, cuando busques tu animal regente, debes tener en cuenta el inicio del año astrológico chino, pues este solo da comienzo hasta el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La regente del día podrá arriesgarse para lograr aquello que tanto sueña. No es un día para que los regidos por la rata sean conservadores, por el contrario, dejen a un lado sus temores e inseguridades y láncense. Seguramente encontrarán una persona que estará dispuesta a ayudarles, así que no sean orgullosos y acepten todo el apoyo que les ofrezcan hoy.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La recomendación para el buey es que esté pendiente de su salud. Desde hace tiempo está ignorando algunos síntomas constantes. Pero este día se harán más notorios y los búfalos empezarán a sentir que su bienestar está en la “cuerda floja”. No le den más largas al asunto, agenden una visita urgente al doctor y, lo más importante, sigan al pie de la letra sus recomendaciones.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La regente del día le sugiere a quienes nacieron en los años del tigre que sean muy cuidadosos con lo que firman este día. Las estrellas de los conflictos y los litigios brillan muy fuerte hoy para ustedes y si necesitan firmar algún documento importante, es mejor que lo hagan otro día, o que por lo menos, se asesoren primero, ya que podrían verse envueltos en problemas legales e, incluso, en estafas.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

La buena comunicación con su pareja será lo más destacable de este día para los regidos por el conejo. Hoy la calma regresa a su relación y ambos estarán dispuestos a limar algunas asperezas que quedaron después de una discusión que tuvieron recientemente. Por otra parte, los conejos solteros tendrán la oportunidad de conocer nuevas personas, pero es mejor que vayan despacio y se den tiempo para conocerse.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es recomendable que quienes nacieron en los años del dragón tengan “oídos sordos” a los comentarios que sobre ellos hagan los demás. Sus triunfos han provocado que algún envidioso intente ensuciar su buen nombre. Sin embargo, la rata les sugiere que se mantengan al margen y no se dejen arrastrar a su juego malintencionado. Al fin y al cabo, quienes realmente conocen al dragón saben que nada de lo que dicen sobre él es cierto.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Después de soportar la energía del cerdo, las serpientes se recuperan y pueden dedicarse a trabajar en sus objetivos. No pierdan el tiempo y aprovechen las primeras horas de la mañana para hacer llamadas y enviar mensajes. Este día tienen todas las posibilidades de encontrar a una persona que les preste atención y quieran apoyarlos en sus proyectos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La rata es la antagonista del caballo y debido a esto, la energía del día puede afectarlos. Sean muy cuidadosos con todas sus actividades físicas, pues estarán propensos a sufrir algún percance, que podría ocasionarles pequeñas lesiones. Quédense dentro de la rutina del día y prefieran cumplir a cabalidad todas sus tareas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Los regidos por la cabra, que sean arriesgados, tendrán altas probabilidades de incrementar sus ingresos. No teman hablar con sus superiores para pedir un ascenso o, incluso, inviertan en actividades bursátiles. Sin embargo, si no se sienten seguros o el riesgo simplemente no es lo suyo, traten de iniciar o incrementar algún ahorro. Hoy, lo importante es que la energía de la prosperidad esté en movimiento.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La estrella conocida como de “las personas nobles” brillará para los monos durante todo el día. Esto se traduce en que todo el apoyo que puedan necesitar los regidos por este animal, llegará a ellos con facilidad, incluso de la mano de la persona que menos se pudiera imaginar. En la noche es conveniente que llamen o visiten a sus parientes mayores. A todos les vendrá muy bien compartir un rato juntos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El romance y la pasión acompañarán a los gallos durante el día. Nuevas relaciones aparecen en su vida. Sin embargo, es probable que los inicios sean un poco complicados debido a que quieren avanzar rápidamente. Si son pacientes podrán solucionar los inconvenientes que se les presenten. También es importante que estén pendientes de la salud de algún miembro de su familia y traten de ayudarles en todo lo que esté a su alcance.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Quienes nacieron en los años del perro deberán solucionar inconvenientes de última hora. Los planes deberán ser modificados y la ayuda que estaban esperando probablemente no llegará, pero es mejor que no luchen contra la corriente. Por el contrario, busquen soluciones creativas y no auto saboteen sus ideas. Crean en ustedes y confíen en sus capacidades.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los chanchos tendrán que asumir gastos inesperados. Desperfecto o pérdidas de sus bienes afectarán su presupuesto, y hasta los obligarán a pedir dinero prestado. Pero no se angustien, hay buenas estrellas que también los acompañan hoy y les ayudarán a cumplir con sus compromisos de manera puntual. La rata también les sugiere que eviten perder el tiempo en actividades sin importancia, la frivolidad no será bien vista hoy.