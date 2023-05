Horóscopo chino de hoy 31 de mayo: las predicciones para cada signo

Aunque a la serpiente aún le quedan algunos días de regencia, hoy nos despedimos del mes de mayo, y lo haremos de la mejor manera, pues gracias al buey de tierra todas las actividades que llevemos a cabo hoy tendrán un excelente resultado.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Sin embargo, cuando busques cuál es tu signo zodiacal, también es muy importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, y si esta se ubica antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, pues, para la astrología china, el calendario solo da comienzo hasta ese día. Así, por ejemplo, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 5 de enero de 2012, estará regido por el conejo, pues aún no iniciaba el año del dragón.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La buena energía continúa acompañando a quienes nacieron en los años de la rata. Hoy podrán empezar a materializar alguno de sus planes, sin embargo, es importante que tengan presente que la competencia será mucha, así que estén preparados para dar lo mejor de ustedes. Si se concentran en trabajar de la mejor manera y no en lo que está a su alrededor, el éxito estará asegurado.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El regente del día tendrá todas las estrellas a su favor. Desde hace días no se veían acompañados de tan buena energía, así que no desaprovechen esta ayuda del universo. Lleven a cabo todas las actividades que tengan pendientes, especialmente si están relacionadas con la solicitud de ascensos y aumentos. No duden más y hablen con sus superiores, pues se han ganado esa promoción.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Nuevos amores llegarán a la vida del tigre. Por fin la estrella de los romances brilla para los regidos por este animal, y un amor “bonito” nacerá hoy. Disfruten de esta nueva emoción y vivan un día a la vez. Eviten llenarse de ansiedad, para que pueda ser una relación que los ayude a crecer como personas. También es recomendable que procuren llamar o visitar a sus padres, para todos será beneficioso.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

El día será de mucho provecho para quienes nacieron en los años del conejo. Sus finanzas se verán favorecidas y las estrellas les ayudarán a incrementar sus ingresos. El buey sí les recomienda que ese dinero extra que reciban lo reinviertan en actividades que les traigan más oportunidades. Los gastos innecesarios y en banalidades bloquearán gravemente su flujo de prosperidad.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones necesitarán asumir una actitud conciliadora en todos sus ámbitos. No quieran imponerse, pero tampoco permitan que otras personas decidan por ustedes. Busquen un punto intermedio y seguramente todos saldrán ganando. En su trabajo, sus superiores cuentan con ustedes, incluso en ámbitos que no les corresponden, pero están seguros de que ustedes pueden ser su mano derecha.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El buey le llama la atención a quienes nacieron en los años de la serpiente. Si no son conscientes de su actitud, cada vez estarán más cerca de perder su relación sentimental. No importa cuánto tiempo lleven juntos, su pareja está cansada de las promesas rotas y de que siempre están cancelando los planes. Por otra parte, las serpientes solteras sí tendrán muchas oportunidades de conocer personas interesantes, pero sean transparentes desde el principio. Muéstrense tal cual son.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos no solo se liberan de la energía de la rata, sino que además tendrán un excelente día. Desde las primeras horas de la mañana sus planes empezarán a salir justo como los había pensado. Eso sí, no se “duerman en los laureles”, sigan trabajando de manera disciplinada, no desperdicien su tiempo y, sobre todo, aún no hagan públicos sus triunfos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La cabra no se verá favorecida con la energía de hoy. El buey es su antagonista y no permitirá que las buenas estrellas la acompañen. Por el contrario, quienes son regidos por la cabra deberán ser muy cuidadosos, especialmente con sus palabras, ya que serán malinterpretados con facilidad y los conflictos no se harán esperar. También es importante que conduzcan con cuidado, ya que hoy estarán algo descuidados.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Continúan llegando las oportunidades para que el mono renazca. Sus problemas financieros terminan y, por el contrario, las oportunidades de aumentar sus ingresos y su patrimonio se incrementan. Eso sí, es muy importante que se cuiden de las personas envidiosas, presten atención a los falsos halagos. Si escuchan a su intuición se darán cuenta con facilidad de quienes se deben alejar.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

De nuevo la salud será un tema de preocupación para el gallo. Después de superar los malestares de principio de año, los regidos por esta animal se descuidaron y volvieron a sus antiguos hábitos, que no son los más saludables. Si dejan pasar el tiempo e ignoran estas nuevas molestias, su salud se verá seriamente afectada. Acudan cuanto antes al doctor y esta vez, cumplan a cabalidad con sus recomendaciones.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Este será un día para que el perro celebre “alianzas”. Sus proyectos y hasta sus obligaciones se han estancado, producto de las múltiples ocupaciones del perro. Hoy, el buey le dice que trabaje en equipo con alguien que pueda aportarle de manera positiva. Esta recomendación aplica, no solo para temas laborales y académicos, sino también familiares, ya que el perro no puede continuar siendo responsable de todo lo que sucede en su hogar.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El cerdo también se verá beneficiado con las estrellas de hoy. Todo su día será positivo y le dejará múltiples satisfacciones. Incluso, los chanchos tendrán posibilidades de encontrarse con un viejo amor y las llamas de la pasión podrían renacer. Si no tienen un compromiso sentimental, arriésguense, déjense llevar por este nuevo aire y abran las puertas de su corazón.