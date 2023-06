Horóscopo chino de hoy 2 de junio: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino se calculan a partir de comparaciones y análisis de las relaciones existentes entre los doce animales que componen el zodiaco. Igualmente, dichos cálculos se complementan con energías adicionales, tales como estrellas auxiliares, oficiales, constelaciones y elementos. Todo esto nos permite determinar cuáles serán las mejores actividades para llevar a cabo determinado día, y cuáles, es mejor aplazar para otro momento más adecuado.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a lo anterior, tu día de nacimiento también juega un papel importante a la hora de determinar cuál es tu signo zodiacal, pues, de acuerdo a la astrología china, cada año solo inicia hasta el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste antes de esa fecha, tu animal regente será el mismo que rigió el año inmediatamente anterior. Es decir que, si viniste a este mundo en enero o los primeros días de febrero, para el horóscopo chino, tienes un año más de vida.

Antes de pasar a las predicciones del día, te contamos que el regente de hoy es el conejo de metal y su energía favorecerá las reuniones de todo tipo, así que no te quedes en casa y mejor, trata de agendar actividades sociales y laborales.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Tal vez es mejor que la rata trate de tener un día tranquilo. Podría experimentar algunos malestares y quebrantos de salud, así que lo más recomendable es que no se exija tanto. Los dolores de cabeza podrían poner de muy mal humor a los regidos por este animal, pero recuerden que nadie tiene la culpa de ello, así que eviten reaccionar de manera agresiva. Mejor, expliquen su situación y seguramente llegará una mano amiga.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Sintiéndose mucho más calmados y centrados, los bueyes estarán bastante atareados durante todo el día. Varias personas se acercarán a ellos pidiendo consejo y ayuda. Es momento de mostrar que tienen la experiencia, conocimiento y sabiduría suficientes para asumir mayores responsabilidades, así que, no duden más y hablen con sus superiores sobre ascensos y traslados.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los tigres escucharán algunos comentarios sobre su pareja actual. Es importante que actúen con prudencia. Reciban todo con “beneficio de inventario” y no le hagan ningún tipo de reclamo hasta no estar seguros, pues si toman decisiones de manera precipitada, sin pruebas y sustento, terminarán con el corazón roto y cargados de arrepentimientos que no podrán “echar para atrás”.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

El regente del día tendrá un excelente conjunto de estrellas a su favor. Por un lado, podrá presentar las solicitudes y peticiones que tenga pendientes y, muy seguramente, obtendrá respuestas favorables. Y, por otro lado, recibirá interesantes propuestas laborales que no podrá rechazar. Eso sí, la única condición es que sea consciente y honesto al momento de tomar una decisión, acéptenla solamente si les da más felicidad y tranquilidad de lo que tienen en este momento. No piensen solamente en el dinero.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Este es un día para que los dragones lo dediquen a su trabajo y profesión. Empiecen desde temprano a finalizar tareas pendientes y adelantar, durante todo el día, lo más que puedan, pues al finalizar la tarde es probable que reciban algún requerimiento sorpresa. Además de esto, los invitarán a varias reuniones, traten a de cumplir con todas ellas, pues conocerán personas influyentes, interesadas en ayudarles.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las buenas noticias empiezan a llegar. Después de varias semanas de mucha tensión, las serpientes verán como sus problemas se empiezan a resolver, especialmente los económicos. Las soluciones llegarán de diferentes maneras y a través de diferentes personas, así que no desechen ninguna opción o idea. En la noche, libres del estrés, dedíquenle un buen momento de calidad a su relación de pareja. Ambos lo necesitan.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo deberán prestarle más atención a su relación sentimental. Hay un tercero interesado en arruinarla, y sus actitudes podrían hacerlo lograr su cometido. Sean honestos con ustedes mismos y con su pareja y analicen qué “tuercas deben apretar” para mejorar la convivencia, pues de lo contrario el rompimiento es casi que inminente y pronto verán a su pareja en los brazos de alguien más.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Los regidos por la cabra deberán ser cuidadosos con sus pertenencias. Energías negativas están acompañándolos y esto les puede ocasionar pérdidas materiales de todo tipo. Absténganse de hacer transacciones de dinero, especialmente por internet. También es importante que se mantengan al margen de discusiones con sus vecinos y compañeros de trabajo.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los monos se liberan de los ataques del tigre. Este día podrán aprovechar para recuperar energías, pasar tiempo con sus amigos y darse algún gusto. Un cambio de look les vendrá muy bien, es hora de renovar energías y sentirse satisfechos con ustedes mismos. Los monos solteros podrán vivir momentos de pasión pero serán fugaces y la insipiente relación terminará más pronto de lo imaginado.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este es otro día para que el gallo sea cuidadoso. Hoy tendrá que enfrentarse al regente del día y deberá hacerlo con calma y bajo perfil. Eviten iniciar actividades de importancia y, a diferencia de los otros signos, es mejor que eviten las reuniones y los sitios muy concurridos. Tengan cuidado y no dañen los sentimientos de otra persona, pues por muy leve que sea, se devolverá en su contra.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El consejo que le da el conejo al perro es que disfrute de la vida. Después de varios días ajetreados que les trajeron preocupaciones, es momento de darse algún gusto y descansar. Cualquier discusión familiar que se presente hoy es mejor que la solucionen de inmediato y de manera conciliadora, pues podría convertirse en una situación inmanejable que romperá lazos de manera definitiva.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La buena energía amorosa acompaña a quienes nacieron en los años del cerdo. Los chanchos solteros tendrán todas las posibilidades de conocer a alguien con quien iniciar una relación sólida y satisfactoria. Por su parte, los regidos que ya tienen pareja podrán aprovechar el día para planear su futuro, especialmente si se relaciona con el inicio de una convivencia o matrimonio.