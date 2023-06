Horóscopo chino de hoy 3 de junio: las predicciones para cada signo

El dragón de agua será el encargado de regir este sábado 3 de junio. Si bien el dragón suele ser un animal considerado de muy buena suerte, las demás energías que lo acompañan hoy ocasionan que el día sea inestable con tendencia a ser negativo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que, al momento de buscar cuál es tu signo zodiacal, tengas en cuenta el día en que naciste, y si este se ubica en el calendario antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, pues para la astrología china el año solo inicia hasta esa fecha. Por ejemplo, una persona que haya nacido el 23 de enero de 1996, no estará regida por la rata sino por el cerdo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

No se debe aparentar lo que no es, y esta es una lección que la rata aprenderá hoy. Hay que ser congruentes y recordar el principio esencial de “como es adentro, es afuera”. Y las ratas, desde hace varios días, están intentando mostrarse de una manera diferente a como son de verdad. Esto, al final del día, solo les traerá disgustos y dolor, pues una persona, que realmente es importante para ellas, se cansará de esta actitud y se alejará.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El dragón le sugiere al buey que sea muy cuidadoso con su dinero. Los regidos por el búfalo estarán propensos a gastar de más y en artículos que ni siquiera necesitan. Si no controlan sus ímpetus de gastar a manos llenas, sin pensar en sus obligaciones y necesidades reales, van a desequilibrar gravemente su energía de la prosperidad y pasarán muchos días antes de que pueda recuperar la tranquilidad. Las personas que están con ustedes lo hacen porque les gusta cómo son, no por lo que tienen.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Después de algunos días complicados, los tigres necesitan un descanso. Traten de destinar un momento del día para ustedes y no asuman más responsabilidades de las que ya deben cumplir. Si alguien se acerca a ustedes pidiendo ayuda, analicen qué tanto los va a cargar, y si no se sienten capaces, explíquenle la situación y procuren agendar para otro día. Un miembro mayor de su familia podría darles el consejo que tanto han estado necesitando. No lo desaprovechen.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

El conejo tendrá muchas tareas y responsabilidades durante este día. Eviten aplazarlas y, por el contrario, dejen para después otras actividades sociales que ya tenían programadas. Puede resultar frustrante y agobiante para ustedes, pero si ponen su empeño y cumplen a cabalidad con sus obligaciones, la recompensa no tardará en llegar. Eviten consumir alcohol este día, pues podrían enfermarse.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día podría aprovechar el día para hacer planes a mediano y largo plazo. Cada vez está más cerca del inicio de su propio año y esto le traerá bastantes retos y obligaciones, así que es importante que esté preparado para asumirlos. Destinen un espacio del día para hacer una lista de pendientes y, además, planificar sus actividades principales de los siguientes meses. Si dentro de sus proyectos están los estudios y capacitaciones, la energía de hoy los favorecerá.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es momento de que las serpientes ayuden a quien tanto las han ayudado. Una persona cercana, que siempre ha estado pendiente de ustedes y les ha tendido su mano de manera incondicional, hoy estará pasando por un mal momento y no podrá salir sola de él. No duden en acudir en su ayuda inmediata. El agradecimiento y la bondad le traerán excelentes energías a su favor. Las pequeñas serpientes de 2013 podrían sufrir algún malestar, es mejor que consulten al doctor.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El día podría no ser muy positivo en temas laborales y financieros. Algunas malas noticias podrían afectar el trabajo o el presupuesto del caballo. Incluso, podrían perder grandes sumas de dinero si hacen inversiones o compras sin asesorarse previamente. Sin embargo, y aunque el panorama no parece alentador, si mantienen un bajo perfil y aplazan decisiones importantes para otro día, no se verán tan afectados con la energía de hoy.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Nuevas relaciones llegan a la vida de la cabra. No solo a nivel sentimental sino también de amistad y laboral. En estas personas, los regidos por la cabra podrán encontrar apoyo y ayuda. Pero el dragón les recuerda que las relaciones, de cualquier tipo, siempre deben ser recíprocas. No esperen a que les den todo y, a cambio, ustedes no ofrezcan nada.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Algunos quebrantos de salud podrían aquejar al mono este día. Malestares a los cuales no le ha prestando mucha atención, se harán más fuertes para recordarles a los vitales monos que la salud también debe ser una prioridad. Si bien, en un principio, no será nada grave, si no visitan a su doctor y siguen sus recomendaciones, podría volverse una situación crónica y difícil de controlar.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo aún arrastra un poco de la energía que le dejó el conejo el día de ayer. Debido a esto, es mejor que procure ser paciente y evitar cualquier tipo de confrontación, pues su lengua estará “afilada” y terminará diciendo cosas que no son ciertas, lo que le ocasionará bastantes problemas. El dragón también le sugiere que si está iniciando una relación amorosa vaya despacio y no actúe como si la otra persona debiera ser perfecta.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Con el dragón en su contra, los perros deberán ser muy cuidadosos. Procuren tener un día tranquilo y eviten el inicio de cualquier actividad importante. Prefieran mejor, quedarse en casa y llevar a cabo actividades tranquilas y en solitario. Tal vez en la tarde reciban una noticia que los deje impactados, pero hasta tanto no estén seguros de lo sucedido eviten sacar conclusiones y hacer comentarios al respecto.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El dragón le recomienda al cerdo que esté pendiente de la salud de los miembros de su familia, especialmente los mayores. Varias estrellas de connotación negativa estarán rondando y podrían ocasionar serias molestias en sus padres o familiares adultos. No los dejen solos, aliéntenlos a que vayan al doctor y, si es posible, acompáñenlos.