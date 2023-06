Horóscopo chino de hoy 5 de junio: las predicciones para cada signo

La serpiente se despide de su mes y lo hace de la mano del caballo de madera. Este será un buen día para “sacar” de tu vida todo lo que ya no quieres en ella, especialmente si no te aporta nada positivo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es de suma importancia que, cuando busques tu signo zodiacal, tengas en cuenta el día en que naciste, ya que, para la astrología china, el año solo da inicio hasta el 4 de febrero. Por lo tanto, si tu fecha de cumpleaños es antes de ese día, tu animal regente será el mismo del año anterior. Así, si naciste el 1 de febrero de 1994, estarás regido por el gallo, pues para ese día aún no iniciaba el año del perro.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Con el caballo en su contra, la rata deberá iniciar la semana con mucho cuidado. La recomendación para los regidos por este animal es que se mantengan alejados de cualquier tipo de confrontación, pues la discusión podría terminar en problemas, distanciamientos e incluso, se ganarán enemigos de cuidado que no serán fáciles de controlar. Sean pacientes y mejor guarden silencio ante cualquier provocación.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los estables bueyes tendrán que enfrentar algún cambio en su vida. Casi que se sentirán en medio de un “terremoto”, pero es importante que no luchen contra la corriente. Al contrario, acepten las situaciones como se vayan presentando y verán como se adaptan más fácil a estas nuevas realidades. La semana tal vez inicie con más tareas de las que esperaban, pero si evitan las distracciones, podrán cumplirlas incluso antes del tiempo esperado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

De nuevo la estrella del amor visitará con fuerza al tigre. Hoy, tendrá que aceptar que, desde hace mucho tiempo, anhela con que esa amistad tan especial, se convierta en algo más. Solo hay una forma de saber si es correspondido y es preguntándole a la otra persona. Arriésguense y muestren sus sentimientos. En su trabajo se les presentará algún pequeño inconveniente, pero si actúan de manera conciliadora, todos saldrán ganando.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Un asunto del pasado querrá regresar a la vida del conejo. Es importante que no permitan que se adueñe de su calma y tranquilidad. Todo se puede solucionar si no se dejan llevar por la angustia del momento. Gracias a la energía de la luna que los acompaña hoy, podrán pedirle consejo a una mujer cercana. También es recomendable que desde el principio sean honestos con su pareja y familia, no les oculten nada.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La semana inicia con el pie derecho para los nacidos en los años del dragón. Encontrarán el apoyo que necesitan para sacar adelante un proyecto que tenían estancado. En su hogar podrían presentarse algunos pequeños desperfectos, pero no se preocupen pues es algo que podrán solucionar con facilidad y bajo presupuesto. Solo sean pacientes y no culpen a nadie por lo sucedido.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La serpiente tendrá que “cambiar su piel”. Ya lleva mucho tiempo atrapada en una vida con la cual no se siente satisfecha. Hay que salir de la zona de confort y trabajar para cumplir sus sueños. Por otro lado, su relación de pareja sigue estando en la cuerda floja. Todas las promesas incumplidas pasarán factura y esto provocará más discusiones y distanciamiento. Difícilmente le darán una nueva oportunidad.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día tendrá un inicio de semana lleno de oportunidades. La propuesta que han estado esperando por fin tocará su puerta y es recomendable que la acepten de inmediato. Con ella, seguramente, llegarán más responsabilidades. Pero si las asumen con agradecimiento, sortearán con facilidad cualquier situación que se les llegue a presentar.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El día puede ser bastante positivo para las cabras. La única recomendación que les da el caballo es que sean cuidadosos con todas sus actividades físicas, pues estarán más propensos a sufrir alguna lesión. Eviten realizar sobre esfuerzos y caminen con precaución, ya que sus articulaciones y huesos son los que más fácil se podrían afectar. Recibirán una excelente noticia, pero es mejor que aún no la hagan pública.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es mejor que el mono inicie su semana con bajo perfil. Cumplan con sus tareas y obligaciones y eviten perder el tiempo con distracciones innecesarias. Alguien de su trabajo intentará hablar mal de ustedes y va a estar muy pendiente de todo lo que hagan. No se dejen enganchar por esta energía negativa, pero tampoco bajen la guardia. No les den motivos para que crean que tienen la razón.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo no ha tenido un año fácil. Tener que ser el opositor del regente, le ha generado más conflictos y situaciones difíciles, que a los otros signos. Sin embargo, hoy la energía estará a su favor y le ayudará a hacer planes para el futuro, a mediano y largo plazo. No pierdan esta oportunidad para empezar a trabajar en sus proyectos. El inicio o, por lo menos, la planeación de un viaje, también se verán favorecidos este día.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Quienes nacieron en los años del perro podrían aprovechar este día para poner “puntos finales”. Desde hace algunas semanas vienen pensando en la posibilidad de terminar un vínculo o relación, con la cual ya no se sienten satisfechos, pero no han encontrado el momento indicado para hacerlo. Hoy, el caballo les ayudará a hacerlo, de la mejor manera posible, para todas las personas implicadas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes están regidos por el cerdo se liberan de la energía de la serpiente. Hoy en cambio, la estrella de las buenas comunicaciones estará de su lado, y gracias a ella podrán solucionar conflictos pendientes, derivados de algo que dijeron sin pensar. No pierdan la oportunidad para limar asperezas, ofrecer disculpas y recomponer lazos. Además, esta estrella también les ayudará a hablar con sus superiores y solicitar algo relacionado con su trabajo.