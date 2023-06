Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 6 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 1,812,537 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,362,948 seguidores. La cantante y compositora es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 1,812,537 likes. “Hey Besties !!! Por primera vez tengo una avatar en un videojuego que hasta tiene un paquete de voces que yo misma grabé @pubgmobile Descárgalo para que puedas jugar https://pubgmobile.live/KAROLG #PUBGMOBILE #PUBGMxKarolG #partner Nos vemos en los battlegrounds ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 640,234 Likes

Seguido de Karol G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,131,666 personas que le siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 640,234 de me gusta. “Me sacaste una sonrisa ”, escribió el popular instagramer en su cuenta.

3- Natti Natasha: 140,796 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 36,622,195 followers. En su última publicación, Natti Natasha ha recibido un total de 140,796 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Esta idea surgió en pleno embarazo Me enviaron unas muestras de productos para que los probara y me enamoré del resultado : ) Cuidaron de mi piel como ningún otro y han cuidado la piel de Vida desde su nacimiento Por esta razón quise crear mi propia línea de artículos de bebés, para que consientan y brinden a sus chiquitos el mismo amor que me aseguro de darle a mi hija ~ QueenVida for Kids ~ ya está aquí !!!!!!! Queen-Vida.com @QueenVidaKids” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

4- Maribel Guardia: 50,025 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,059,849 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por postear fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recogió 50,025 me gusta. “Alguien juega con el aire acondicionado y siempre saca la mejor de mis sonrisas. #feliz #lunes #niños #alegria #diosesamor”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- J Lo: 44,143 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con J Lo, la artista con una comunidad de 246,892,709 followers en Instagram. Sus posteos en (@jlo) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 44,143 likes. “Because us hustlers don’t have time for long, complicated routines.. my @JLoBeauty skincare routine can be done in 5 mins or less Get right, bright and tight skin with @JLoBeauty @Sephora”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: