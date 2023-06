Horóscopo chino de hoy 7 de junio: las predicciones para cada signo

Este será un miércoles con energías adicionales a las que normalmente se presentan cada día, pues cuando el mono de fuego se presenta en el calendario, viene acompañado de una vibración conocida como “día de no riqueza”. Esto significa que las actividades relacionadas con dinero no estarán favorecidas. Por esto, es mejor evitar cualquier transacción importante, como compras valiosas, inversiones, etc.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando busques cuál es tu signo zodiacal, no olvides que también debes tener en cuenta el día en que naciste, y si esto sucedió antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, ya que, para la astrología china el año solo da inicio hasta esa fecha. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 5 de enero de 1976, estarás regido por el conejo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

La recomendación que le da el mono a los regidos por la rata es que procuren descansar un poco. Desde hace varias semanas se están exigiendo, incluso más allá de sus fuerzas, para poder cumplir con todos los compromisos adquiridos. Si bien, cumplir con sus tareas no es solo una obligación, sino también algo gratificante, es importante que equilibren sus actividades, porque si continúan entregados a su trabajo podrían ver afectadas sus relaciones de pareja y familiares.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este será un día en que la buena fortuna, especialmente en temas laborales, acompañará a los bueyes. Las energías del día les ayudarán para que puedan presentar solicitudes a sus superiores, relacionadas con aumentos y traslados, y recibir respuestas favorables. Igualmente, los regidos por el búfalo, que llevan varios días buscando un nuevo empleo, encontrarán la oportunidad que tanto han anhelado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Con el mono en su contra, los tigres deberán ser muy cuidadosos este día. recibirán una oferta para invertir o gastar su dinero, y si no actúan con prudencia, estudiando la propuesta y aplazando la decisión, seguramente terminarán siendo víctimas de una estafa o perderán su dinero debido a la falta de asesoría adecuada. Mejor mantengan su rutina del día y posterguen todas las actividades importantes.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Ser el regente del año no es fácil. Las energías pueden volverse complicadas y traer cambios difíciles de afrontar. Por esto, el regente del día les sugiere que pasen un buen rato con sus amigos, apóyense en ellos y háblenles sobre sus preocupaciones y problemas sin resolver, seguramente, recibirán los consejos y la ayuda que necesitan. La buena energía vendrá especialmente de las amistades del sexo femenino.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La recomendación que le da el mono al dragón es que esté pendiente, no solo de su salud, sino de la de todos los miembros de su familia. La estrella de la enfermedad estará muy fuerte hoy y les ocasionará bastantes inconvenientes. Estén pendientes de cualquier síntoma o malestar y actúen de inmediato. Visiten rápidamente a su doctor, y, sobre todo, cumplan con todas sus recomendaciones.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este será un buen día para que las serpientes lleven a cabo actividades positivas que quieran que se aumenten. Inicien o incrementen algún ahorro, planeen vacaciones, estudien algo que les apasione. Todo regresará incrementado. Lo único que les recomienda el mono es que eviten solicitar dinero prestado, pues con la energía de hoy, las consecuencias pueden ser bastante negativas para ustedes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Es recomendable que quienes nacieron en los años del caballo se mantengan alejados de las discusiones. Su carácter los tendrá “al filo de la navaja” y podrían iniciar cualquier tipo de discusión, incluso con desconocidos. Por otra parte, en su trabajo alguien va a necesitar de su ayuda, y si se dejan llevar por su mal humor terminarán muy mal parados frente a sus superiores.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Quienes nacieron en los años de la cabra deberán poner sus cinco sentidos en todo lo que hagan hoy. Los descuidos podrían salirles bastante caros, especialmente si se cometen al momento de firmar algún documento o aceptar una propuesta. Las cabras de 1979 son quienes más expuestas se verán a esta energía. También es aconsejable que conduzcan con precaución.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El regente del día tendrá la posibilidad de tocar puertas y mostrar sus habilidades. Brillen con luz propia y no se dejen desanimar si reciben alguna respuesta negativa. Donde menos se lo imaginan les darán la oportunidad que tanto han esperado. Eso sí, sean organizados con su tiempo, no lo malgasten en banalidades. Hoy, podrían recibir un dinero extra, al igual que su tiempo, úsenlo bien.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Las presiones externas, los problemas familiares y el exceso de responsabilidades están afectando el bienestar físico y emocional del gallo. Por esta razón, el mono les sugiere que busquen alguna terapia holística que les ayude a recuperar su equilibrio. También es aconsejable que deleguen algunas responsabilidades, para tratar de descargarse un poco.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

A diferencia de ayer, hoy los perros se sentirán más calmados. Gracias a esto podrán solucionar algunas dificultades con su pareja y miembros de su familia. Aprovechen esta buena estrella para explicar la actitud que asumieron en días anteriores y, sobre todo, ofrecer disculpas. Los perros que están en busca de pareja, es mejor que esperen por un mejor día, pues hoy podrían terminar involucrados en un triángulo amoroso.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Para quienes nacieron en los años del chancho, el mono les sugiere que escuchen a su intuición. Esas “corazonadas” y presentimientos que tengan hoy los favorecerán, les ayudarán a estar en el lugar y en el momento justo y hasta los librará de varios problemas. Uno de sus superiores no estará satisfecho del todo con su desempeño, pero hoy será un buen día para hacerlos cambiar de opinión. No pierdan esa oportunidad.