Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 7 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 346,829 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 8,063,767 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que cosechó 346,829 de me gusta. “@shadowblow ”, escribió en su publicación.

2- Maribel Guardia: 48,280 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Maribel Guardia (@maribelguardia), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La actriz tiene más de 9,061,498 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 48,280 likes. “Que sería la vida sin amigos ? @jose_eduardo92 @aracelyarambula @victoriaruffo @elgueromex Los quiero ”, escribió esta exitosa instagramer en su cuenta.

3- Ninel Conde: 12,658 Likes

La artista Ninel Conde (@ninelconde) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 5,724,336 followers. En su última publicación, Ninel Conde ha recibido un total de 12,658 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “La vida está para disfrutarla, relajarse y ser feliz.El mar es una de las cosas que más amo de la naturaleza, su olor y lo bien que me la paso.¿Qué dice, quieren disfrutarlo conmigo?Stylist @jotamaya @suntouchmiami” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

4- Maluma: 7,303 Likes

Maluma sigue a las tres celebridades superiores con un total de 63,125,046 seguidores. En su cuenta (@maluma), el cantante y compositor es popular por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post recogió 7,303 me gusta. “SE VIENE EL HIT DEL VERANO.!! #COCOLOCO. MAÑANA DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES, VOLVIÓ TU MALUMA BABY MAMIIIII!!! ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

5- Toni Costa: 6,315 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Toni Costa, el bailarín con una comunidad de 2,207,601 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@toni) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 6,315 likes. “Quieres ir a los parques de Disney y alojarte cerca en esta gran casa para 30 personas que es una maravilla??? Pues toma nota, @vacation.alchemy es la casa perfecta para familias, amplia, moderna, todo lujo de detalles, equipada, grandes y pequeños la pasarán como nunca!!!! 100% RECOMENDADO! #AirBnb #kissimmee #hospedaje #florida”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días anteriores: