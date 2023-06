Horóscopo chino de hoy 8 de junio: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino no son simples adivinaciones, por el contrario, son un conjunto de cálculos que se elaboran a partir de las relaciones que existen entre los signos del zodiaco y energías adicionales tales como oficiales, estrellas y constelaciones. Cuando se obtiene dicha información se logra determinar cuáles serán las actividades más favorables cada día y cuáles es mejor evitar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Sin embargo, el año no es lo único que se debe tener en cuenta cuando se busca el animal regente, pues para la astrología china, el calendario solo da comienzo hasta el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el del año anterior.

Antes de pasar a las predicciones de cada signo, ten en cuenta que este jueves 8 de junio, el gallo de fuego será el regente, y al ser el opositor del conejo, las energías estarán en choque y el día hay que tomarlo con calma y precaución.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Las ratas recibirán una noticia que no estaban esperando. Una solicitud que habían presentado será negada y los regidos por este animal se verán obligados a cambiar sus planes a última hora. No se angustien, este tropiezo será pasajero y pronto podrán retomar sus proyectos. Por otro lado, alguien de su familia querrá generar discusiones y separaciones. No se dejen involucrar en su juego.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La sugerencia para quienes nacieron en los años del buey es que busquen la forma de iniciar alguna capacitación. Si bien, en su trabajo, las cosas están marchando como lo esperaban, es muy importante que no se “duerman en los laureles” y estén listos para afrontar nuevos retos y asumir más responsabilidad. El gallo también les sugiere que sean pacientes, especialmente con sus familiares.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La energía mejora par los tigres, sin embargo, es mejor que procuren tener un día calmado. Traten de descansar un poco más y no acepten nuevas responsabilidades, ya que hoy se les presentarán algunos inconvenientes de última hora y no podrán cumplir en el plazo estipulado. La noche será adecuada para hacer planes con su pareja o amigos, especialmente si se relacionan con vacaciones o alguna actividad divertida.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

La energía de este día no será la mejor para los conejos. El gallo es su antagonista y querrá “vengarse” por lo que le ha sucedido durante el año. Es mejor que procuren tener un día tranquilo y sean muy cuidadosos con el cumplimiento de las normas y leyes, ya que cualquier violación, por más simple o sencilla que parezca, podría traerles serios problemas e inconvenientes de todo tipo.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La energía de hoy podría traerles algunos obstáculos, gastos y desperfectos inesperados a quienes son regidos por el dragón. En principio no parecerán problemas graves, sin embargo, como las finanzas de los dragones no están pasando por su mejor momento, deberán solicitar algún dinero prestado. Procuren buscar primero la ayuda de algún familiar para poder solucionar este impase.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Pese a que la energía del día no es la más positiva, las serpientes sí podrían obtener beneficios este día. recibirán una interesante propuesta que les traerá muchos beneficios si la aceptan. Sin embargo, el gallo les sugiere que no actúen en solitario. Busquen el apoyo de su pareja o del amigo más cercano para que puedan cumplir con sus tareas y, sobre todo, manejar adecuadamente el dinero que recibirán de este trabajo.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este será un día apropiado para que los caballos planeen, antes de lanzarse a ejecutar. Las buenas ideas llegarán a ellos y es mejor que no las desechen, pues incluso, podrían ayudarles a mejorar su actual situación económica. Eso sí, recuerden que el día es solo para planear y, además, en solitario. Eviten hablar de esto con alguien más.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Los romances fugaces serán la constante en el día de la cabra. Las energías inestables de hoy provocarán que los amores iniciados sean solo pasajeros, e incluso, tormentosos. Quienes más riesgo corren son las ovejas que ya tienen una pareja estable, pues tienen muchas posibilidades de dejarse llevar por la tentación y terminar arruinando la relación que tienen en este momento.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono, de nuevo, deberá estar pendiente de su salud. Este mes del caballo que recién inició, les puede ocasionar muchos quebrantos y malestares, y quienes más afectadas se verán serán las mujeres regidas por este animal. No desestimen ningún síntoma y opten mejor por consultar al médico de inmediato, especialmente si las molestias se relacionan con su sistema cardiovascular.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos, como regentes del día tendrán la posibilidad de “poner la balanza a su favor”. Aprovechen su propia energía para presentar solicitudes ante entidades o personas que estén en un nivel superior tales como bancos, oficinas del gobierno e, incluso, sus propios jefes. En las horas de la tarde recibirán excelentes noticias.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Alguna persona que siente envidia hacia el perro querrá hablar mal de el a sus espaldas. Es indudable que los logros y la forma de ser del perro es lo que ocasionó esta actitud, pero no por eso deben cambiar. Continúen brillando y no se dejen arrastrar por esas malas energías. Pronto todo volverá a la normalidad y la persona que les quiso hacer daño los dejará en paz.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes son regidos por el cerdo deberán enfrentar problemas con su pareja. En los últimos días no han sido del todo sinceros y, además, han descuidado la relación. Esto sin lugar a dudas provocará discusiones que podrían conducirlos al rompimiento. El gallo les sugiere que recuerden todo lo que ha hecho la otra persona por ustedes y, que, además, tengan presente que su paciencia se está agotando.