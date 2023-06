Horóscopo de hoy para Capricornio del 8 Junio de 2023

Capricornio (12/21 – 01/19)

Vas a sentir una gran necesidad de tener el control de todo lo que es tuyo, ya sea plata o bienes. Pero ten cuidado de no obsesionarte con amasar y acaparar las cosas materiales. No te olvides que no solo se trata de tener posesiones, sino también de enriquecerte como persona.