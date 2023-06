Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 8 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 603,159 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,124,399 seguidores. La influencer es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que recogió 603,159 me gusta. “My archived pictures through the years^^^ We should accept those moments where we don’t look perfect or ideal. Social media is full of unrealistic beauty standards and it needs more authenticity. That doesn’t mean i don’t like to post pictures of when i look my best. But i will be posting pictures of me unedited and true. This is 100% me ”, indicó en su publicación.

2- Adamari López: 19,013 Likes

Seguido de Lele Pons tenemos Adamari López (@adamarilopez), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La actriz y presentadora de televisión tiene más de 8,636,234 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 19,013 de me gusta. “¿Me ayudas a elegir una? Desliza para que escojas tu favorita .. @habiaunavezunafoto_ @habiaunavezunvideo”, escribió esta exitosa instagramer en su último post de abajo.

3- Irina Baeva: 19,815 Likes

La actriz Irina Baeva (@irinabaeva) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 3,894,782 followers. En su última publicación, Irina Baeva ha recibido un total de 19,815 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Día de estas fotos porque ya extrañando mucho Nueva York #throwback #soon __ @luisdelaluz” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

4- Maribel Guardia: 18,008 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,063,078 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación tuvo 18,008 likes. “En toda oscuridad hay una luz.En cada lucha, hay una solución.En toda fe, hay esperanza #outfit @ronaldoanzuresmx”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Francisca : 16,043 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,306,182 followers en Instagram. Sus posteos en (@francisca) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 16,043 me gusta. “Aquella vez primera vez interpretando a nuestra reina Celia Cruz, con mucho respeto. Este video me lo recordó mi teléfono. Me parece un bonito recuerdo que quiero compartirlo con ustedes. AZUCARRRRR!! ¿Que tal?”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

