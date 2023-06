Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 9 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 829,375 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,197,880 seguidores. La artista es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que logró 829,375 likes. “I manifested this day. Just sayin. @disneyparks @disneyland”, escribió en su publicación.

2- Yailin la más viral: 544,927 Likes

Seguido de Becky G llega Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 8,122,658 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 544,927 likes de su comunidad. “Disponible en todas las plataformas ”, escribió esta aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Maluma: 168,166 Likes

El cantante y compositor Maluma (@maluma) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 63,126,205 seguidores. En su última publicación, Maluma ha logrado un total de 168,166 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Pa’ que ropa si tengo un #COCOLOCO …!!#COCOLOCO YA SALIÓ / OUT NOW.!!Link en la Bio ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

4- Aracely Arambula: 37,211 Likes

Aracely Arambula sigue a las tres celebridades superiores con un total de 6,629,460 seguidores. En su cuenta (@aracelyarambula), la actriz y cantante es famosa por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post obtuvo 37,211 likes. “Con mis amadas @victoriaruffo y @maribelguardia que Alegría verlas y abrazarlas LAS QUIERO Y MUCHOOOOO!!!! ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

5- Ninel Conde: 10,315 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Ninel Conde, la artista con una comunidad de 5,733,992 followers en Instagram. Sus posteos en (@ninelconde) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 10,315 me gusta. “Ser una mujer independiente, autosuficiente, con muchos sueños alcanzados; no es una labor de un día a otro. Se requiere esfuerzo, trabajo duro, sacrificios. Hoy me siento agradecida con lo que he logrado. me falta mucho más por alcanzar y para eso el trabajo duro es lo que premia. Aquí les dejo parte de mi tour “La Rebelde donde estaré teniendo un itinerario apretado para el que se requiere mucho esfuerzo y amor por lo que hago ! Mi mejor pago es su amor y su cariño en cada show donde me presento.Los veo pronto !! Los amo Quienes van a alguno de estos shows ? Cuéntenme los leo…. @starsnavigation #showgirl #show #performer #jet #privatejet #dior #cartier #fashionstyle #fashiontravel #singer #love #fy #fyp #fyp”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días anteriores: