Horóscopo chino de hoy 10 de junio: las predicciones para cada signo

A punto de terminar la primera semana del mes del caballo, las energías no han sido las más favorables. Sin embargo, este sábado 10 de junio, gracias al cerdo de tierra, tendremos la posibilidad de iniciar actividades que nos llamen la atención. Quienes quieren dar el primer paso para convertirse en independientes o iniciar su propio negocio, serán los más favorecidos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta es que, de acuerdo a la astrología china, el año solo da inicio hasta el 4 de febrero, por esta razón, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Después de una semana un poco complicada, en parte por culpa de ustedes mismos, lo mejor es que aprovechen el día para estar solos. Los regidos por la rata necesitan poner sus pensamientos y, sobre todo, sus sentimientos en orden, y el ruido externo no los está dejando pensar con claridad. Este tampoco es un día para pedir consejos, pues solo ustedes saben lo que realmente quieren y necesitan.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es mejor que los regidos por el buey estén atentos a su salud. Los excesos, especialmente a la hora de realizar algún ejercicio o actividad física, les puede acarrear lesiones. Es mejor que midan sus fuerzas y pidan ayuda. Por otro lado, algún amigo les hará una invitación, acéptenla de inmediato, el cambio de ambiente no solo los relajará, sino que terminarán encontrándose con alguien muy especial para ustedes y a quien no veían desde hace mucho. El encuentro será provechoso para ambos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La estrella de la buena comunicación acompañará a los tigres este día. Gracias a ella podrán expresar todo lo que sienten y piensan de manera adecuada y, además, hoy, por fin, se sentirán capaces de decirle a esa persona que tanto les gusta, todo lo que sienten por ella, así que no pierdan esta oportunidad. Tengan cuidado con lo que comen, pues podrían terminar padeciendo alguna indigestión.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

El conejo tendrá muchas tareas a cargo. En su trabajo y en su hogar, les asignarán múltiples responsabilidades. El cerdo les sugiere que hagan una sola tarea a la vez y, sobre todo, eviten perder el tiempo en actividades sin importancia que no les aportan nada. Algunos conejos, que no supieron aprovechar una oportunidad que les dieron, hoy se lamentarán amargamente pues querrán aceptarla y ya no podrán. Aprendan la lección.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El dragón se libera de los ataques del perro y tendrá un día excelente. Este sábado, con la ayuda del cerdo, vendrá lleno de oportunidades y propuestas de toda índole, tanto en su trabajo como en sus relaciones interpersonales. La buena suerte también está de su lado hoy, así que compren un billete de lotería. La única advertencia que les hace el cerdo es que se fijen muy bien cuando caminen, pues podrían sufrir alguna caída.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Con el regente del día en su contra, es mejor que las serpientes traten de tener un día tranquilo. Dedíquense mejor a actividades que tengan pendientes en su casa, eso sí, que no impliquen el manejo de herramientas y elementos peligrosos, pues hoy estarán distraídos y podrían llevarse un buen susto. También es importante que sean pacientes y eviten engancharse en discusiones con su pareja.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El caballo deberá tener mucho cuidado con sus palabras. Podrían hablar de más y terminar involucrados en chismes, que no solo los afectarán a ellos, sino que dañarán el buen nombre de otra persona. Los caballos solteros podrían aprovechar para salir en la noche, pero no vayan al lugar de siempre, escojan mejor un sitio nuevo, donde las energías estén renovadas y las posibilidades de un nuevo romance estén incrementadas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Alguien llegará a la vida de las cabras y les ayudará a mejorar su entorno de muchas maneras. Una persona, que ya conocían, pero con quien no hablaban más de lo necesario, hoy se interesará por ustedes y les dará importantes consejos. Escúchenla y, sobre todo, pónganlos en práctica. De acá en adelante, esa persona se convertirá en alguien muy importante para ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Algunas personas envidiosas querrán demeritar los logros del mono. Debido a esto intentarán hablar a sus espaldas y dejarlos en evidencia. El cerdo les sugiere que no se dejen arrastrar a su juego y, sobre todo, sean muy cuidadosos con lo que dicen, pues otros estarán pendientes de sus palabras para usarlas en su contra. Fíjense muy bien en lo que escriben y en los documentos que firman. Si actúan con cautela nadie podrá dañarlos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Después de jornadas de mucho trabajo y responsabilidades, por fin el gallo puede descansar. Usen este día para organizar sus espacios y, sobre todo, para compartir tiempo con su pareja, pues ambos han estado muy ocupados y la relación se ha enfriado un poco. Tengan una escapada romántica y hagan planes para el futuro. Un miembro mayor de su familia podría experimentar algún malestar, ínstenlo para que visiten al doctor cuanto antes.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Buenas estrellas acompañan al perro durante este día. La mejor energía será la que beneficie sus asuntos laborales. Aprovéchenla para buscar un nuevo empleo o solicitarles a sus superiores un ascenso, un aumento o un traslado. Seguramente recibirán una respuesta afirmativa. Alguien cercano estará de mal humor y querrá iniciar una discusión con ustedes, no se dejen contaminar por su estado de ánimo, mejor prefieran alejarse temporalmente.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El regente del día se verá beneficiado con las energías de hoy. Recibirán un dinero que no esperaban y esto les permitirá no solo cubrir pendientes, sino también darse algún gusto. Hoy también se pueden encontrar con un viejo amor que aún extrañan. Si en este momento, no tienen ningún compromiso con otra persona, no duden en darse una segunda oportunidad.