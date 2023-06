Horóscopo chino de hoy 11 de junio: las predicciones para cada signo

La rata de metal será la encargada de regir este domingo 11 de junio. Su energía nos invita a tener un día tranquilo, mantenernos alejados de las discusiones y, si es posible, realizar algo que nos implique algún tipo de sacrificio, para que la energía sea más estable y favorable.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

A la hora de buscar cuál es tu signo zodiacal, también es muy importante que tengas en cuenta el día que naciste. Pues de acuerdo a los principios generales de la astrología china, el año no inicia el 1 de enero sino el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste entre esas dos fechas, tu animal regente será el del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

La regente del día tendrá una energía extra a su favor. Pueden aprovechar este domingo para cerrar ciclos. Hoy podrán poner punto final en situaciones y relaciones que no les está aportando nada positivo, y lo harán con fluidez y equilibrio. No tengan miedo a lo que pueda suceder, pues necesitan hacer espacio para todo lo bueno que les tiene guardado el universo.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

No importa que sea domingo, los bueyes deberán responder por diferentes obligaciones. Puede ser un asunto de última hora en su trabajo o un inconveniente al interior de su familia. Lo cierto es que deberán actuar con paciencia y no dejarse llevar por el afán o la molestia de tener que hacerlo hoy. Otra recomendación que les da la rata es que eviten “sacar en cara” asuntos del pasado. Esto solo agravará las cosas.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este es un día para que los tigres cuiden sus gastos. No usen inadecuadamente su dinero, absténganse de comprar cosas innecesarias y, sobre todo, eviten aparentar algo que no son. Sus finanzas no están pasando por el mejor momento y actuar así las afectaría gravemente. Las personas que realmente los aprecian y que valen la pena, estarán con ustedes sin importar cómo esté su billetera.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Una promesa incumplida le ocasionará muchos problemas al conejo. En su afán por obtener algo que querían o simplemente zafarse de una situación, las liebres se comprometieron a algo, sin tener la mínima intención de cumplir. Hoy, llegará el momento de honrar su palabra y, cuando no tengan otra forma de escapar, los reclamos de toda índole no se harán esperar. Este será otro día de arrepentimientos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El día es el adecuado para que quienes nacieron en los años del dragón hagan algo diferente. Hoy la rutina debería quedar a un lado y, más bien, arriesgarse para hacer algo nuevo y divertido. Es cierto que no ha sido un año fácil, pero no pueden actuar todo el tiempo con amargura y preocupación. En la tarde, podrían encontrarse con un viejo amigo. Aprovechen para pasar un buen rato juntos.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La energía no mejora para las serpientes, pero esta vez se debe a su forma de actuar. La soberbia y su poca, o casi nula, gratitud, tan propias de ellas, provocará que alguien muy cercano se canse de tratar de ayudarlas siempre y mejor decida alejarse. Habrán perdido a una persona muy especial, y cuando se den cuenta de que fue por culpa de ustedes ya no quedará nada por hacer.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Con la regente del día en su contra, los caballos deberán ser muy cuidadosos. Prefieran tener un día tranquilo, dentro de la rutina normal y, eviten el inicio de actividades nuevas, especialmente si se relacionan con el inicio de una relación sentimental. Las posibilidades de sufrir algún pequeño percance estarán incrementadas, así que es mejor que conduzcan y practiquen deportes con cuidado.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

No es un domingo para descansar, por el contrario, la rata invita a la cabra a que, desde temprano, trabaje en sus proyectos. Tiene muchísimas ideas en mente y varias de ellas pueden ser la solución a los problemas que viene arrastrando de tiempo atrás. Otro consejo para las ovejas es que aprovechen la energía de la luna que los acompaña y pídanle consejo a una mujer cercana, ojalá mayor que ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono aprenderá una dura lección este día. Se dará cuenta de que no valió la pena sacrificarse tanto por otra persona. Sus esfuerzos, dolores y hasta la pérdida de la autoestima, fueron en vano. No les queda de otra que recoger sus pedazos y volverse a armar, pero esta vez, lejos de quien no los supo valorar. De ahora en adelante, recuerden, primero son ustedes, y en la medida en que estén bien podrán ayudar a los demás.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos serán de los pocos que tendrán una energía positiva hoy. Algunas buenas estrellas los acompañarán y les ayudarán a solucionar varios asuntos que tenían pendientes, especialmente, aquellos relacionados con dinero. Si aprovechan esta buena vibración, no solo sortearán la actual situación, sino que, además, les sobrará para darse algún gusto, que bien merecido lo tienen.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro podría cometer una grave injusticia este día. Actuará a la ligera y se dejará llevar por emociones pasajeras. Debido a esto, terminará acusando a una persona cercana de algo que no cometió. El dolor que infringirán con esta actitud no podrá remediarse en mucho tiempo y su culpa tampoco podrá mitigarla con facilidad. Piensen muy bien antes de hablar o de actuar, ahórrense una difícil situación.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del cerdo deberían soltar su pasado de una vez por todas. Esa es una carga que se hace cada vez más pesada y que, además, no les permite vivir la vida como realmente se la merecen. Si creen que no lo pueden lograr solos, es momento de buscar ayuda profesional y complementarla con terapias que les permitan recuperar su equilibrio.