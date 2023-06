Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 11 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 919,724 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 8,171,091 seguidores. La artista es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que recogió 919,724 de me gusta. “Hoy quiero recordarles a esas mujeres lo increíble y valiosas que son. Las que han superado una relación narcisista, una experiencia que pudo haber dejado cicatrices emocionales, pero han demostrado tener una fuerza interior impresionante. #narcisista”, indicó en su publicación.

2- Becky G: 507,162 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La artista cuenta con más de 37,220,030 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 507,162 likes de su comunidad. “@flaminhotmovie available now on @hulu and @disneyplus ”, escribió esta aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Christian Nodal : 125,239 Likes

El cantante y compositor Christian Nodal (@nodal) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente tiene un total de 9,604,343 seguidores. En su última publicación, Christian Nodal ha conseguido un total de 125,239 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “QUE PRECIOSA NOCHE PASAMOS EN CARACAS !Después de tanto tiempo viendo su bandera presente en las giras, se me cumplió dar un show en su tierra y fue un placer conocerles GRACIAS POR TANTO espero volver muy pronto, L@S AMO.#FORAJI2tourLos amo.” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

4- Maribel Guardia: 59,087 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,066,890 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente obtuvo 59,087 likes. “No te pierdas hoy a las 7pm @lagunillamb en #cct2 Todos los fines de semana estamos #soldout GRACIAS al cariño de ustedes‼ Los esperamos hoy a las 7pm y mañana a las 5 pm @alexgouboy ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Ninel Conde: 30,405 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Ninel Conde, la artista con una comunidad de 5,741,813 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@ninelconde) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 30,405 likes. “Happy saturday!! Lo imposible no existe para una mujer ¿Qué vamos hacer hoy mis bombones? Ya estoy lista para divertirme y celebrar la vida. #ninelconde #almarey #beauty #miami #cancun #actress #singer #mexicangirl”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

