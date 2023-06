Horóscopo chino de hoy 12 de junio: las predicciones para cada signo

La energía de este mes del caballo que apenas inicia aún no se estabiliza, y este lunes 12 de junio se caracterizará porque lo que se planee difícilmente saldrá como se esperaba. Hay que fluir con las situaciones conforme se vayan presentando y, sobre todo, ser muy cuidadosos en todos los desplazamientos que se hagan hoy.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a tu año de nacimiento, el día en que lo hiciste también lo debes tener en cuenta al momento de buscar tu signo zodiacal, y, si esto sucedió antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, pues, para la astrología china, el calendario solo da comienzo hasta ese día. Así, si tu fecha de nacimiento es el 26 de enero de 1996, por ejemplo, tu signo es el cerdo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Es mejor que quienes nacieron en los años de la rata se concentren en su trabajo. Cualquier descuido o postergación en sus tareas les traerá llamados de atención y hasta la pérdida de su empleo. Pero, por otro lado, las ratas que están en busca de nuevos ingresos, sea en relación de dependencia o como independientes, sí podrían aprovechar el día para tocar puertas y darse a conocer.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El buey es quien regirá este día. Su propia energía lo invita a salir de su zona de confort y arriesgarse. No lograrán sus sueños si no se “paran del sofá” y salen a buscarlos. El entusiasmo los acompañará hoy, pero es mejor que aún no hagan públicas sus decisiones, pues alguien no estará de acuerdo con su nuevo actuar e intentará persuadirlos para que continúen por el mismo camino que han recorrido hasta ahora.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El tigre podría tener algunos problemas de índole legal este día. La estrella de los litigios brillará con fuerza hoy y le ocasionará dificultades, especialmente en todo lo relacionado con pagos de impuestos. Es importante que se fijen muy bien en todo lo que dicen y firman hoy, y, no duden en conseguir asesoría profesional. Por otro lado, los tigres solteros contarán con buena suerte y podrán conocer una persona que pronto se convertirá en alguien especial.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Para quienes nacieron en los años del conejo, las oportunidades no se harán esperar más. El esfuerzo y la dedicación por fin empiezan a dar frutos y hoy, las liebres, los cosecharán. Sus superiores se convencerán de su capacidad de liderazgo y les asignarán nuevas e importantes tareas. La satisfacción será mucha, pero es importante que no se duerman en los laureles, pues hay alguien que no está del todo feliz con sus logros y querrá sabotearlos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El dragón estará acompañado de estrellas relacionadas con el romance. Sin embargo, el buey les sugiere que vayan despacio y mejor esperen por un día mejor para hacer esa propuesta amorosa que tanto han deseado. Pues hoy, la energía regente provocará que los romances iniciados este día, sean cortos pero muy tormentosos. Por su parte, los dragones con pareja estable podrían tener discusiones muy acaloradas.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El buey les dará la última oportunidad a las serpientes para recuperar su relación de pareja. Desde que comenzó el año del conejo se les advirtió que si no ponían de su parte el romance iba a llegar a su final y hoy, esto puede convertirse en realidad. Si no desean que suceda, pónganse en los zapatos de la otra persona y, sobre todo, reconozcan sus errores y traten de enmendarlos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos se liberan de la energía de días pasados y recuperan sus fuerzas. Este día les corresponde el turno de arriesgarse. Hagan esa propuesta que tanto han pensado, cambien de trabajo y aprovechen para renovar su look. Cualquier cosa que hagan diferente hoy, les dará excelentes resultados. En la noche podrían recibir una noticia que les quitará el sueño, pero de la felicidad.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La cabra deberá iniciar la semana con sumo cuidado. El buey, regente del día, es su antagonista y no le hará las cosas fáciles. Es mejor que se limiten a su rutina del día y eviten iniciar cualquier actividad de importancia. También es recomendable que se mantengan alejados de sitios muy concurridos, pues no solo se sentirán sensibles a tanta energía, sino que, además, podrían contagiarse fácilmente de alguna enfermedad.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es mejor que quienes nacieron en los años del mono se pongan al día con sus obligaciones. Sea porque tienen muchas, o porque no han sabido aprovechar el tiempo, si no son ordenados y empiezan a cumplir con sus tareas, las consecuencias podrán ser delicadas. Dejen a un lado el celular, las redes sociales y las conversaciones triviales pueden esperar para otro día.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos recibirán una invitación bastante tentadora. Y cuando hablamos de tentadora no estamos haciendo referencia a que es interesante, sino que, literalmente, traerá tentaciones e infidelidades. Si se dejan llevar por la energía del día, y aceptan hacer parte de un triángulo amoroso, deberán estar dispuestos a asumir todas las consecuencias que esto traiga.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Sintiéndose un poco más equilibrado, el perro vibrará totalmente diferente a como lo hizo ayer. Gracias a esto, estará en disposición de asumir las consecuencias de sus actos y, sobre todo, ofrecer disculpas. No pierdan esta oportunidad para enmendar sus errores. El buey también les sugiere que estén pendientes de la salud de sus padres, pues alguno podría estar necesitando visitar el doctor y aún no ha dicho nada.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los regidos por el chancho también podrían iniciar la semana con el pie derecho. La única condición que les pone el regente de hoy es que eviten hablar sobre sus planes y participar en cotilleos, especialmente en su lugar de trabajo. El silencio debe ser su mejor aliado para lograr lo que se han propuesto y, esquivar problemas y confrontaciones.