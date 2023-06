Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 12 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 1,534,626 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,111,417 seguidores. El cantante y compositor es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que consiguió 1,534,626 de me gusta. “Me encontré este en la playa y le encantó mi #COCOLOCO !! Pd: Las otras fotos están MUY chimbas la verdad en especial la última.!!”, indicó en su publicación.

2- J Lo: 484,822 Likes

Seguido de Maluma tenemos J Lo (@jlo), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista cuenta con más de 247,355,642 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 484,822 me gusta de su comunidad. “Brunch Time Feeling Bella Berry #SundayFunday #DelolaLife @Delola”, escribió esta aclamada instagramer en su cuenta.

3- Yailin la más viral: 198,094 Likes

La artista Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) también suele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 8,194,623 followers. En su última publicación, Yailin la más viral ha recibido un total de 198,094 me gusta de los internautas. Puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

4- Thalia: 82,775 Likes

Thalia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 20,794,378 seguidores. En su cuenta (@thalia), la artista es famoso por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recogió 82,775 likes. “#Marimar haciendo de las suyas #LittleMermaid”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

5- Chiquis Rivera: 35,912 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,785,459 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 35,912 me gusta. “Birthday Activities Unlocked! In my Birthday Suit @bellabodyshaperwear COMING REAL SOON! : @francisbertrand”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

