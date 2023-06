Horóscopo chino de hoy 13 de junio: las predicciones para cada signo

Por fin las buenas estrellas empiezan a aparecer en el firmamento de los signos del zodiaco y hoy, gracias al tigre de agua, tendremos una energía excelente que nos ayudará a iniciar todas las actividades positivas que tenemos pendientes, especialmente si se relacionan con el trabajo y el dinero.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es muy importante que la hora de buscar cuál es tu animal regente, te fijes en tu día de nacimiento. Pues, de acuerdo a lo señalado por la astrología china, el calendario inicia el 4 de febrero, y no el 1 de enero. Por esta razón, si naciste entre esas dos fechas, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior. Como si tuvieras un año más de vida.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

El día puede ser bastante positivo para la rata, siempre y cuando evite confiar en cualquier persona. Hay alguien que no se está mostrando como realmente es, y, por el contrario, está esperando el momento indicado para traicionar a la rata. Por ello, el tigre les sugiere que evite hablar de cualquier situación de índole personal. Sin importar si es positiva o negativa, el silencio y la discreción deben ser los mejores aliados de las ratas durante este día.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La envidia no va a llevar a ninguna parte a los bueyes. Este será un día en que se pasarán pensando que a otras personas les va mejor en la vida que a ellos, y, sin embargo, no reconocerán todas las oportunidades y las cosas buenas que reciben cada día. Este sentimiento no les traerá nada bueno y, por el contrario, los arrastrará a un “agujero negro” de emociones negativas. Procuren trabajar el agradecimiento y verán como su vida cambia positivamente.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los regentes del día estarán acompañados de todas las buenas estrellas. Esta magnífica energía les permitirá iniciar todas las actividades que tengan pendientes. De la misma manera, en su trabajo, lograrán los reconocimientos por los que tanto han trabajado, y, si acaso, esto no sucede, no duden en “levantar la mano” y solicitárselos a sus superiores. Eso sí, háganlo en privado, para evitar cualquier malentendido.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Quienes nacieron en los años del conejo encontrarán todo el apoyo que necesitan en su pareja. No duden en acudir a ella y contarle todo lo que están viviendo. Han construido una relación basada en la confianza y ambos merecen saber la verdad sobre la otra persona. En su trabajo podrían encontrar también mucho apoyo, pero, es mejor que esta sea su segunda opción.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Las buenas vibraciones también acompañarán a los dragones durante el día. Sin embargo, las exigencias para que esto suceda serán muy altas, ya que deberán demostrar sus capacidades y habilidades ante un fuerte rival. No tienen por qué sentirse en una posición de desventaja, pues nadie mejor que ustedes, conocen de lo que son capaces. Así que, dejen el miedo a un lado y vayan por lo que les corresponde.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es momento para pedir ayuda. Las serpientes no pueden continuar creyendo que pueden con todo. Las cargas adicionales y el cansancio que estas les provocan, llevarán a los regidos por este animal a cometer serios errores. Dejen a un lado su soberbia y reconozcan que son tan humanos como el resto. Si actúan con humildad, la ayuda llegará casi que de manera inmediata.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este es otro excelente día para quienes nacieron en los años del caballo. Aprovechen esta energía para presentar propuestas, especialmente si son de índole amoroso, pues la estrella del romance está brillando muy fuerte para ustedes hoy. En la tarde, recibirán excelentes noticias relacionadas con una persona que aprecian mucho. Amerita salir a celebrar.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Aún no se equilibra del todo la energía para los regidos por la cabra. Este será un día en que sus palabras pueden ocasionar conflictos y mucho dolor. Si no piensan bien antes de hablar, deberán enfrentar las consecuencias, que no serán pocas ni fáciles. Por el contrario, si vigilan lo que dicen, y lo hacen con calma y sinceridad, podrán expresar lo que realmente piensan y sienten.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Con el tigre en su contra, el mono no podrá aprovechar las buenas energías del día. Prefieran su rutina normal y eviten el inicio de cualquier actividad de importancia. De la misma manera, eviten viajar o hacer desplazamientos largos, y si no los pueden aplazar, procuren salir antes de lo planeado, pues podrían tener dificultades, tales como embotellamientos, que les provocarán retrasos e incumplimientos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El día es apropiado para que quienes nacieron en los años del gallo enfrenten sus problemas. Ya es hora de que acepten que actuar como “avestruces” no les ha traído nada bueno. Empiecen desde temprano a verificar cuáles son los asuntos que requieren de su intervención y háganlo de inmediato. Verán como muy pronto todo se resuelve, e incluso, de una mejor manera a la esperada.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La buena energía continúa acompañando a los regidos por el perro. Este será un día para tocar puertas, presentar peticiones e iniciar trámites. Los más favorecidos serán aquellos que se relacionan con préstamos bancarios y solicitudes de permisos o becas. Además, mientras llevan a cabo estas diligencias, podrían conocer a una persona que se convertirá en un soporte para ustedes.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El romance será el punto principal en la agenda de los chanchos. Tanto los que están comprometidos, como los solteros, se verán cobijados por una maravillosa energía, que les permitirá materializar sus intenciones amorosas. No lo duden más, e inviten a salir a esa persona que tanto les gusta, o propónganle a su pareja que den el siguiente paso en la relación. Aprovechen el apoyo que están recibiendo del universo.