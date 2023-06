Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 13 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 423,777 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 247,441,587 seguidores. La artista es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que logró 423,777 likes. “FLASHPremiere @gucci @ash_kholm @JesusHair @TomBachik @RobZangardi @MarielHaenn @jlobeauty”, indicó en su publicación.

2- Ángela Aguilar: 181,790 Likes

Seguido de J Lo llega Ángela Aguilar (@angela_aguilar_), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 9,173,044 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 181,790 me gusta. “Espejito, espejito ”, escribió la aclamada instagramer en su cuenta.

3- Chiquis Rivera: 50,588 Likes

La cantante y compositora Chiquis Rivera (@chiquis) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 5,786,536 followers. En su última publicación, Chiquis Rivera ha logrado un total de 50,588 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “A day well spent with my babygirl #JaylahHope! I Thank God for princess Jaylah’s life __Un día de recarga emocional con mi primer bebe Jaylah Hope agradezco a Dios todos los días por tu existencia mi niña. #nina #monday #happy #tia #aunt #niece #love #justthetwoofus #foodforthesoul #RecargaAlCorazon #miniña” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

4- Eva Longoria : 21,884 Likes

Eva Longoria sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,456,306 seguidores. En su cuenta (@evalongoria), la actriz es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recogió 21,884 me gusta. “We did it!! We’re #1 in the history of @searchlightpics !!! I’m sooo happy!! Can’t get enough of reading all the reactions and love seeing how much it’s connecting with y’all! Stream @flaminhotmovie NOW on Hulu and Disney+”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

5- Ninel Conde: 15,919 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Ninel Conde, la artista con una comunidad de 5,748,389 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@ninelconde) también causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 15,919 likes. “Bombones, me preguntaron qué es ser Indomable no sabía que había que explicarlo, pero ahí les va lo que les dije. No olviden descargar la app de Canela.TV es gratis que este verano se van a revelar los #SecretosDeLasIndomables @miracanelatv #NinelConde #LasIndomables #SecretosDeLasIndomables #CanelaTV”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

