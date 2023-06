Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 14 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 962,030 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,102,026 seguidores. El cantante y compositor es conocido por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que logró 962,030 de me gusta. “Vámonos pa’ arriba que abajo va a llover #COCOLOCO#DonJuan”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 264,539 Likes

Seguido de Maluma llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 37,244,611 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 264,539 likes. “ viene algoooo”, escribió la afamada instagramer en su último post de abajo.

3- Yailin la más viral: 210,141 Likes

La artista Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 8,219,131 followers. En su última publicación, Yailin la más viral ha conseguido un total de 210,141 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “@premiosjuventud Los sueños si se cumplen, estoy súper feliz por esta nominación gracias a premios juventud por tomar en cuenta mi trabajo, estamos escalando poco a poco, mis fans ustedes son los mejores gracias por el apoyo ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

4- Natti Natasha: 71,029 Likes

Natti Natasha sigue a las tres celebridades superiores con un total de 36,629,085 seguidores. En su cuenta (@nattinatasha), la cantante y compositora es famoso por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recogió 71,029 me gusta. Éste fue su post. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

5- Chiquis Rivera: 70,193 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,787,651 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 70,193 likes. “my happy place. 11:11 ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

