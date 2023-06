Horóscopo chino de hoy 15 de junio: las predicciones para cada signo

Las buenas energías de la semana aún vibran alto y por ello, este jueves 15 de junio el dragón de madera le ayudará a todas aquellas personas que necesitan iniciar una nueva actividad o buscar nuevos lazos y vínculos. También es un excelente día para llevar a cabo reuniones de todo tipo o simplemente invitar a alguien a tu casa.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando busques en los siguientes años cuál es tu animal regente, deberás tener en cuenta también tu día de nacimiento, pues el año astrológico chino no inicia el 1 de enero sino el 4 de febrero, por esta razón, si naciste entre esas fechas, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior. Por ejemplo, si naciste el 7 de enero de 1999, estarás regido por el tigre, pues aún no iniciaba el año del conejo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Para quienes nacieron en los años de la rata, el dragón les sugiere que analicen su relación de pareja actual. Llevan muchos días sintiéndose descontentos, incluso decepcionados por la actitud que ha asumido la otra persona. Es momento de que acepten que, tal vez, las cosas ya no son como eran antes, y que si continúan presionando solo van a conseguir sufrimiento.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El dragón les sugiere a los bueyes que estén pendientes de su salud. Molestias respiratorias, especialmente en su garganta les podrá “amargar” el día. Si bien no es algo delicado, si es recomendable que visiten a su doctor para evitar que se agrave o se vuelva algo crónico. También sería bueno que analizaran cómo están sus emociones, a lo mejor están somatizando algo, especialmente palabras que no quieren decir.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Aunque no es una de sus características más notorias, la paciencia deberá ser la aliada de los tigres este día. Una persona de su lugar de trabajo, consciente o inconscientemente, estará molestándolos bastante y si no controlan sus reacciones, quienes quedarán “mal parados” serán ustedes. Fluyan con la situación, si pueden ayudar háganlo y simplemente sigan con su camino. En la noche podrían salir con sus amigos para recargar sus energías.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

La recomendación para el regente del año es que no se entrometa en los asuntos ajenos. Todas las personas asumimos y enfrentamos nuestros problemas de diferentes maneras, y esto no significa que unos estén en lo correcto y otros equivocados. Por ello, si alguien le cuenta al conejo algún asunto, no es para que de inmediato descalifiquen sus decisiones. Por el contrario, escuchen a la otra persona y solo cuando ella se los pida, opinen.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día se verá favorecido con excelentes estrellas. Hoy tendrán toda la energía a su favor y podrán iniciar las actividades que tengan pendientes, especialmente si se relacionan con la búsqueda de un nuevo empleo. Háganlo temprano en la mañana para que la energía del sol esté de su lado y le de más fuerza a su intención. En la noche, una mujer cercana los buscará pidiendo ayuda o consejo, denle la mano, pero no se echen a cuestas su problema.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las serpientes también se verán favorecidas este día. Un dinero que daban por perdido llegará a ustedes, y no solo esto, en los juegos de azar también contarán con muy buena suerte. Agradezcan que sus problemas económicos se están resolviendo y hagan un plan de ahorro, pues ya es hora de que aprendan que malgastar no los lleva a ninguna parte. Enciendan una vela verde para que la energía sea más potente.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo deben entender que las personas que los rodean no son “adivinas”. Si asumen esa actitud podrían pasar todo el día esperando que les pregunten qué les pasan y al final solo se sentirán solos e ignorados. En vez de suponer que los otros saben, hablen con ellos, exprésenles sus emociones y pensamientos y verán como obtienen justo las respuestas que estaban esperando.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Un buen amigo de la cabra está necesitando ayuda urgente. Justo es alguien que ha estado en las buenas y en las malas de las ovejas. No duden en darle la mano, ustedes saben que cuentan con los medios y los recursos para hacerlo y si continúan ignorando la situación, a lo mejor luego ya no podrán hacer nada. Hacia las horas del medio día recibirán un encargo por parte de sus superiores, cúmplanlo a cabalidad, pues muchas cosas pueden derivarse de ello.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es cierto que los días anteriores no han sido los mejores para el mono. Pero ya llegó el momento de decirle adiós a los problemas y, sobre todo, a la escasez. Por fin, ese proyecto o ese trabajo por el que tanto han luchado, hoy se materializará, y mucho mejor de lo que se esperaban. Las oportunidades tocarán a su puerta y serán varias. Escojan aquella para la cual se sientan más preparados.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos se liberan de los “ataques” de dos conejos. Sin embargo, su energía quedó bastante mermada después del día que tuvieron ayer, por esta razón, es mejor que hoy también se dediquen a cumplir su rutina del día y procuren regresar temprano a casa. Si necesitan firmar algún documento, así sea algo de rutina, léanlo muy bien, pues podrían cometer algún error o verse envueltos en algún problema.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Con el dragón en su contra, es mejor que el perro sea bastante cuidadoso. Las energías de hoy le pueden ocasionar discusiones, especialmente con sus superiores, y obviamente las consecuencias no serán las mejores. Trabajen en solitario, cumplan con sus tareas y mantengan un bajo perfil. También es importante que se mantengan al margen de cualquier cotilleo.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

De los afanes solo queda el cansancio. Es mejor que los regidos por el chancho tengan esto presente durante todo el día. Tómense el tiempo necesario, especialmente si es para decidir algo relacionado con su trabajo. No todos los días son positivos y no por ello deben “salir corriendo”. Esperen que los ánimos se calmen y, cuando eso suceda, ya podrán decidir y actuar con cabeza fría.