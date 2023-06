Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 15 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 884,981 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,098,532 seguidores. El cantante y compositor es conocido por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que recogió 884,981 de me gusta. “Don Juan Vía Europa ”, escribió en su publicación.

2- Chiquis Rivera: 98,658 Likes

Seguido de Maluma llega Chiquis Rivera (@chiquis), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 5,788,579 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 98,658 likes de su comunidad. “Esta foto te recuerda a algo? Desliza hacia la izquierda para ver a lo que me refiero…. No fue intencional, pero que sorpresa tan especial. Lo más curioso es que en esa sesión de fotos para mi mamá fui la directora creativa… pero de verdad que en mi sesión de fotos jamás se me vino a la mente ese día con ella, hasta ya después que nos entregaron las fotos lo vimos. Crazy, huh? Beautiful moments I will never forget @jennirivera! Thank you for allowing me to learn, grow and mature by your side, momma. Missing you a lil extra today. #PowerTeam #MommyAndMe”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Ángela Aguilar: 30,555 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 9,170,425 followers. En su última publicación, Ángela Aguilar ha logrado un total de 30,555 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Invítame A Un Café out June 16th, who’s ready?! Están Listos?” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Steve Aoki (@steveaoki)

4- Adamari López: 26,439 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,650,407 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recibió 26,439 me gusta. “Por favor le dicen a @fabiantamayo que me deje así. No es tan difícil.. ¿o sí? … Mandándote besos al cielo #LuisRaul, ¡nunca olvidaremos tu buen sentido del humor! A propósito les juro que cualquier parecido es pura coincidencia ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Irina Baeva: 23,770 Likes

Por último, cerramos este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,899,920 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) también causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 23,770 likes. “Por fin la boutique de @alo en México las piezas clásicas y lo más nuevo de @alo en Artz Pedregal. Check it out @luisdelaluz”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: