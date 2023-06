Horóscopo chino de hoy 16 de junio: las predicciones para cada signo

Nada es estático ni permanente, y esto es algo que la astrología china tiene muy claro. Gracias a este concepto es que se acepta que no todos los días tienen energías iguales, y que, incluso, algunos de ellos vibran bajo. Un ejemplo es este viernes 16 de junio, en el cual la energía solo invita a llevar a cabo actividades individuales y mantener un bajo perfil.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a tu año de nacimiento, también debes tener en cuenta el día en que lo hiciste, pues si esto sucedió antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior, ya que, para la astrología china, el calendario solo da comienzo hasta esa fecha.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Las ratas necesitarán espacio y tiempo para ordenar sus pensamientos. Una persona muy cercana a ellos tomó una decisión inesperada, y esto le provocó muchos interrogantes a la rata. Pese al sinsabor que esto trajo, es importante que recuerden que cada quien vive la vida como considera es mejor, por ello es mejor que eviten actuar o hablar sin antes haber analizado con calma la situación.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La serpiente le sugiere a quienes nacieron en los años del buey que le dediquen tiempo a su bienestar emocional. Procuren incorporar alguna práctica espiritual y energética que les permita recuperar y alinear sus energías. Este también será un día para conservar la calma y no reaccionar frente a provocaciones y comentarios hirientes que les hagan, especialmente algún miembro de su familia.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este no será un día para pedir sino para dar. Algunas personas cercanas al tigre están pasando por malos momentos, y los regidos por este animal tendrán la oportunidad de ayudarles de muchas maneras. Desde algún pequeño préstamo de dinero hasta una palabra de aliento. Hoy todo sumará, y el universo les recompensará gustosamente su buen corazón.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

El día, a pesar de no tener la mejor energía, podría ser positivo para los regidos por el conejo. La única condición que les pone la serpiente es que eviten cometer alguna injusticia. No importa la clase o la gravedad. Cualquier acto que no esté dentro de un marco justo, se regresará en contra de las liebres y de manera multiplicada. Sobra decirles que es muy importante que piensen antes de actuar. Calmen sus ánimos y verán como todo sale “a pedir de boca”.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Este es un buen día para que los dragones recuperen sus vínculos familiares. Algunas disputas en el pasado rompieron una relación que el dragón extraña constantemente. Dejen a un lado el orgullo y den el primer paso. Así ustedes no hubieren propiciado la discusión, ganan más ofreciendo disculpas y dejando atrás lo sucedido. Su tranquilidad vale más que cualquier pelea y recomponer los lazos les traerá mucha paz.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La regente del día tendrá una jornada muy agitada. Deberá cumplir varios compromisos y es mejor que lo hagan de manera puntual y correcta. No es un día para distraerse en actividades sin importancia, por el contrario, sean muy estrictos con su agenda. Una advertencia adicional, es que, de nuevo, estén pendientes de la salud de su pareja. No logra recuperarse y, por el contrario, su situación podría agravarse.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Magníficas oportunidades se les presentarán a los caballos este día. Sin embargo, y dado que las energías no son las mejores, es recomendable que aplacen su decisión para otro día, pues hoy podrían irse por el camino equivocado. También es importante que eviten hablar de esto con otras personas, así sean de su entera confianza, pues la energía se diluirá y no podrán concretar nada.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día les sugiere a las cabras que eviten actuar movidas por los celos. Y no solo con su pareja, sino con todas las personas a su alrededor. Sentimientos negativos, marcados por la envidia, podrían amargar el corazón de los regidos por la oveja y llevarlos a hablar sin pensar. Recuerden que, si no se tiene nada amable para decir es mejor guardar silencio.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La buena amiga del mono le recomienda que aproveche el día para capacitarse y mejorar los servicios que presta. Se acercan nuevas opciones laborales y comerciales para los regidos por el mono, pero es importante que cuenten con las capacidades suficientes para asumir estas responsabilidades. En la noche mejor regresen temprano a casa, las salidas sociales podrían ocasionarles gastos innecesarios.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este no es un buen día para que el gallo tome decisiones importantes o incorpore cambios en su vida. Es mejor que analicen primero todas las condiciones que se presentan y, sobre todo, tengan claros los pros y los contras. Algún miembro mayor de su familia podría presentar un quebranto de salud, es mejor que estén pendientes y acudan al médico con prontitud.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro se libera de los ataques del dragón, pero aún su energía está muy débil. Este es un día para continuar con un bajo perfil y trabajar en solitario. Sin embargo, si lo requieren, no duden en pedir ayuda de algún compañero, amigo o familiar. No esperen hasta el último momento, eviten sobrecargarse, pues no solo incumplirán con sus tareas, sino que además podrían terminar enfermándose.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quien más cuidado debe tener hoy es el cerdo. No hay ninguna estrella que lo favorezca y, por el contrario, la serpiente, como regente, intentará “atacarlo” con su energía. Mantengan su rutina normal y eviten el inicio de cualquier actividad de importancia. También es recomendable que cumplan con todas las normas al pie de la letra, pues cualquier quebrantamiento, les generará problemas de toda índole. Conduzcan con precaución.