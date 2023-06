Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 16 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,226,198 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,504,974 seguidores. La cantante y compositora es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 2,226,198 likes. “La Barbie astronauta … Mi favorita WATATI VIDEO OFICIAL TIENES QUE VERLOOOoooo Pdta: La escena de vestido verde me recuerda cuando pequeñita que mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look de inmediato jajaja La verdad, es Todo un sueño hacer parte de este proyecto @barbiethemovie @barbiethealbum @barbie ”, escribió en su publicación.

2- Yailin la más viral: 2,055,238 Likes

Seguido de Karol G llega Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 8,299,663 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 2,055,238 me gusta. “TOMORROW 3:00pm EASTERN INSTAGRAM LIVE WITH @yailinlamasviralreal MAÑANA EN VIVO INTAGRAN CON @6ix9ine ”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- Toni Costa: 23,468 Likes

El bailarín Toni Costa (@toni) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 2,208,185 seguidores. En su última publicación, Toni Costa ha recibido un total de 23,468 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Miren como nos dejó @johanjimenezofficial y @julianquino10 para nuestra sesión de fotos del día del padre, este domingo las verán….Quieren ver el proceso de Alaïa en la peluquería a manos de Johan, Julián y su increíble equipo?????@alaia #padrehija #ftherdaughter #alaïa #alaïacostalopez #tonicosta #diadelpadre #peluqueria #salon #amor #amordepadre #amordehija #teamo #miprincesa” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

4- Francisca : 21,252 Likes

Francisca sigue a las tres celebridades superiores con un total de 4,318,648 seguidores. En su cuenta (@francisca), la actriz y presentadora de televisión es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recogió 21,252 likes. “Llegamos al coliseo Romano Mi muchachito!! Tal vez no te acuerdes con el paso de los años de este momento pero cómo nos hemos divertido. Tu has hecho que todo sepa, huela y sea mejor. 7 fotos cuál es tu favorita? #bestvacationever #todoesmejorcontigo”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

5- Gaby Espino: 16,640 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Gaby Espino, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 13,455,708 followers en Instagram. Sus posteos en (@gabyespino) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 16,640 likes. “La verdadera felicidad solo se siente… no te la pierdas; no la dejes pasar. Por aquí ando… viviendo…! Realmente feliz @disneyworld.latino #allthedisneythrills”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

