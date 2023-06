Horóscopo chino de hoy 17 de junio: las predicciones para cada signo

Este será un sábado “dirigido” por el caballo de fuego. Un regente lleno de energía, tal vez más de la necesaria. Hoy, puedes aprovechar el día para hacer propuestas, pero sin traspasar límites ni apurar a quienes deben tomar la decisión. Las predicciones de hoy indican que se debe actuar, durante todo el día, con prudencia y calma.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a tu año de nacimiento, también es importante que tengas en cuenta el día en que naciste, pues, el calendario astrológico chino no inicia el 1 de enero, como ocurre en occidente, sino que lo hace el 4 de febrero. Por esta razón, todas las personas que nacieron antes de esa fecha, tendrán como signo zodiacal al mismo animal que rigió la calenda inmediatamente anterior. Como si tuvieran un año más de vida.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Con el regente del día en su contra, lo más recomendable es que las ratas procuren tener un día tranquilo. Que este sábado esté marcado solamente por la rutina normal. Manténganse alejados de cualquier discusión, especialmente si se relaciona con asuntos en los cuales nunca habrá una respuesta exacta, como por ejemplo religión y política. Engancharse en algo así solo les traerá dolores de cabeza y hasta rompimiento de relaciones.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Regresa la estrella del amor al cielo de los bueyes. Hace días que no los visitaba y debido a esto sus relaciones sentimentales no estaban pasando por el mejor momento. Los búfalos que ya tenían pareja estable atravesaron una época de discusiones y malos entendidos. Por su parte, quienes estaban solteros, no lograban encontrar pareja. Sin embargo, hoy todo cambia, así que aprovechen esta buena energía para lograr que el amor de nuevo brille en su vida.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los tigres deberán enfrentar algunas “batallas” este día. Personas envidiosas e inescrupulosas intentarán dañar su buen nombre, y el tigre deberá salir a defenderse. No ignoren la situación, por el contrario, enfréntenla de manera honorable. Al final del día todo estará aclarado, además porque una mujer cercana entrará a apoyarlos en esta causa.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Durante este sábado, el conejo deberá controlar sus gastos. Hoy, estarán propensos a comprar de más y esto afectará gravemente su presupuesto. Es mejor que dejen las tarjetas en casa, pues la tentación podría vencerlos. También es muy importante que eviten pedir préstamos de dinero, ya que podrían no cumplir con sus obligaciones. En la noche un buen amigo los invitará a salir. No se queden en casa, necesitan distraerse un rato y esta será una excelente opción.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones estarán expuestos a la energía de la estrella de la “lengua torcida”. Esto ocasiona que estén más propensos a involucrarse en chismes y cotilleos que podrían salirse de control. Tengan esto presente durante todo el día, pues una palabra inapropiada les traerá muchos dolores de cabeza. Los dragones de 2000 podrían sufrir un desengaño amoroso este día, el caballo les sugiere evitar que esto los afecte más de lo necesario.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La buena suerte acompaña a quienes nacieron en los años de la serpiente. Muy buenas estrellas los acompañan hoy, así que, aprovechen para comprar algún billete de lotería. El día también favorecerá a aquellas serpientes interesadas en cambiar de trabajo. Actualicen su currículo y apliquen a la mayor cantidad de ofertas laborales posibles. Hacía el medio día podrían encontrarse con algún viejo amigo.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La buena energía continúa acompañando al regente del día. Hoy, el amor y las relaciones en general se verán beneficiadas. Sin lugar a dudas, los que más provecho sacarán serán los caballos solteros, pues para ellos la energía estará más fuerte. Así que, no se queden en casa y salgan a conocer personas. Por su parte, los caballos que ya tienen una relación estable, pueden empezar a pensar en dar el siguiente paso.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Este será un día para correr riesgos. Láncense por aquello que siempre han soñado, pues muy seguramente tendrán todas las condiciones a su favor. No es momento de temer ni tampoco de escuchar a quienes los llamen locos. Si actúan correctamente, sin abusar de nadie, seguramente encontrarán, con facilidad, toda la ayuda que necesitan para sacar adelante sus proyectos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es momento para que los monos cierren ciclos y terminen con relaciones que ya no les aportan nada. Fueron pacientes, dieron oportunidades, tal vez más de la cuenta, y siempre terminaron con las manos vacías y el corazón roto. El caballo les dice que llegó el momento para que se valoren y reclamen su lugar. Dejen de aferrarse a aquello que ya no tiene solución y mejor dense la oportunidad de vivir algo nuevo y mejor.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El caballo le sugiere a los gallos que sean cuidadosos con sus actividades físicas. Hoy estarán “con la cabeza en las nubes”, y podrían terminar sufriendo alguna pequeña lesión. El exceso de confianza y las actividades rutinarias también los pondrá en aprietos, pues con mayor razón tenderán a distraerse. Mejor, si pueden delegar actividades de riesgo, háganlo.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La energía cambia de manera positiva para quienes nacieron en los años del perro. El caballo los acompañará durante el día y les ayudará a encontrar la solución a un problema que los viene aquejando desde hace tiempo. Estén atentos a las personas con quienes se relacionan hoy, pues muy seguramente una de ellas será quien les de la mano. Su pareja podría estar distante, pero no la juzguen de entrada, primero dialoguen con ella, pues podría estar atravesando por alguna difícil situación.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Libre de la energía de la serpiente, el cerdo puede tener un día bastante positivo. Todo lo que haga saldrá mejor de lo que esperaba y, además, su pareja le dará una maravillosa sorpresa. Los chanchos solteros también podrían encontrar con facilidad el amor, y lo harán en alguien con quien tienen desde hace mucho tiempo una maravillosa amistad. No dejen pasar esa oportunidad.