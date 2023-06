Horóscopo chino de hoy 18 de junio: las predicciones para cada signo

Quien estará encargado de regir este domingo 18 de junio es la cabra de fuego. Al combinarse con el oficial y la constelación de hoy, la energía solo será propicia para llegar a cabo las actividades propias del domingo y, tal vez, organizar algún espacio de tu casa, especialmente si tu lugar de trabajo también está allí.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando busques cuál es tu signo zodiacal, según los años que a continuación se señalan, también es muy importante que tengas en cuenta el día en que naciste, pues si esto ocurrió antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, pues, para la astrología china, el calendario solo da comienzo hasta ese día. así, si, por ejemplo, naciste el 24 de enero de 2005, estarás regido por el mono, ya que aún el gallo no iniciaba su regencia.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Quienes nacieron en los años de la rata podrían, a pesar de las energías del día, tener una buena jornada. La única condición que les pone la cabra es que eviten pedir prestado dinero. Las estrellas de las pérdidas brillarán con fuerza este día y, por lo tanto, les puede causar bastantes dolores de cabeza y problemas financieros. Así que, durante este día, antes de realizar cualquier compra o gasto que no estén previstos, estudien a fondo su billetera y analicen si tienen dinero propio para cubrirla.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes deberán extremar medidas durante este día. La cabra es su antagonista, y si, además, tenemos en cuenta las energías que también rigen hoy, su jornada puede convertirse en un caos. Aprovechen mejor para descansar y pasar un buen momento con su familia. Si tienen alguna tarea laboral pendiente, procuren completarla hoy, para que puedan empezar la semana con menos preocupaciones.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este será un día en el cual los tigres tendrán fuerza suficiente para tomar la decisión de terminar con su relación sentimental. Desde hace algún tiempo sienten que no están yendo hacia ningún lado. La felicidad siempre es lo más importante, pero, si ya están seguros de hacerlo, sean considerados y procuren hacer el menor daño posible.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

El conejo también podría tener algunas energías en su contra. Personas malintencionadas y, sobre todo, envidiosas iniciarán un rumor en contra de los regidos por la liebre. Querrán dañar su reputación personal, familiar y hasta laboral. Si bien puede ser complicado de ignorar, la cabra les aconseja que no se dejen enganchar y, por el contrario, continúen actuando como si nada hubiera pasado. La verdad saldrá a la luz y los conejos saldrán incluso más fortalecidos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Aquellos regidos por el dragón, que desean cambiar de empleo, pueden dedicar el día para iniciar la búsqueda. Aprovechen que hoy, por regla general es un día de descanso, y empiecen a actualizar su currículo y, sobre todo, hacer búsquedas de opciones laborales. Eso sí, es muy importante que revisen primero los requisitos para aplicar, así como sus condiciones, pues si actúan con ligereza luego podrían llevarse una sorpresa desagradable.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es momento de organizar los espacios y hacer que la energía se mueva de manera favorable. Parte del “estancamiento” en que se encuentra la serpiente, especialmente en asuntos laborales, se debe a la acumulación y el desorden en que están viviendo. Aprovechen para botar papeles viejos, artículos dañados o que ya no usan y luego abran todas las ventanas y prendan varitas de incienso. Verán como se sienten renovados y llenos de energía limpia.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algunos quebrantos de salud le “amargarán” el día a quienes son regidos por el caballo. Su sistema digestivo podría verse afectado con facilidad, así que procuren vigilar de cerca los alimentos que consumen y, especialmente, eviten cualquier exceso. En las horas de la tarde podrían escuchar algo sobre un apersona cercana. No saquen conclusiones y mucho menos tomen una decisión hasta que no estén totalmente seguros de que efectivamente las cosas fueron así.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día tendrá que tomar muchas decisiones. Su jornada empezará de manera tranquila, pero a medida que transcurran las horas deberá enfrentarse a situaciones que requerirán de su acción inmediata. No se dejen llevar por el desespero. Seguramente, si “dan un paso atrás” podrán ver todo con una perspectiva diferente y encontrarán la solución a todo. Si se apoyan en una mujer cercana, muy seguramente solucionarán todo de una mejor manera.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los monos deberán ser muy prudentes con sus palabras. Hoy estarán propensos a hablar sin pensar y tampoco se pondrán en los zapatos del otro, y esto los llevará a herir los sentimientos de quienes están a su alrededor. Es mejor que piensen muy bien antes de decir cualquier cosa, y si aún así, cometen un error, procuren enmendarlo de inmediato. Enciendan una vela azul y beban mucha agua.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La indecisión de los gallos los llevará a perder una muy buena oportunidad. Será algo por lo que siempre esperaron y, aún así, no se sentirán seguros de aceptar en ese momento. Esta será una importante lección que deberán aprender cuanto antes. Alguien de su familia podría estar necesitando un consejo, si les quieren ayudar sean objetivos, y no opinen si no están seguros de lo que les van a decir.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Pese a las energías generales del día, este será un buen momento para que los perros le den una oportunidad al amor. Ya es hora de que escuchen a su corazón y decidan contarle a esa persona especial lo que sienten por ella. Si siguen esperando, por temor o timidez, podrían arrepentirse cuando alguien más se les adelante y tengan que ver cómo se va la oportunidad de una bonita relación.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La recomendación para quienes nacieron en los años del chancho es que se capaciten. No importa que sea un día de descanso, dediquen un momento de la jornada y aprendan algo nuevo, especialmente si se relaciona con algún hobby o actividades artísticas, pues la energía de hoy los impulsará a dejar el temor y la pereza a un lado, e iniciar pronto algún emprendimiento. Pero la condición es que, para que su proyecto se materialice, se capaciten primero.