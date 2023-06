Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 18 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 878,394 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 8,548,610 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que logró 878,394 me gusta. “Numero 3 global ”, escribió en su publicación.

2- Lele Pons: 184,862 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Lele Pons (@lelepons), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La influencer cuenta con más de 53,233,018 seguidores. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 184,862 likes de su comunidad. “HAPPY FATHERS DAY te amo Papi ! this moment is so special to me …@luisponsdesign”, escribió esta exitosa instagramer en su cuenta.

3- Chiquis Rivera: 76,005 Likes

La cantante y compositora Chiquis Rivera (@chiquis) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 5,792,619 followers. En su última publicación, Chiquis Rivera ha logrado un total de 76,005 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Put your worries in a bubble and blow them away. ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

4- Maribel Guardia: 18,973 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,073,830 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente tuvo 18,973 me gusta. “Hoy me visitaron en @lagunillamb mis amadas @oliviacollinsmx @faridename @imetunon. Dulces sueños para todos LQM. #amigas #hermanasdevida mi #nuera #bella”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Jacky Bracamontes: 10,337 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Jacky Bracamontes, la actriz con una comunidad de 8,386,750 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@jackybrv) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 10,337 likes. “Happy Father’s Day mi @mft07 !!! Eres el mejor de todos… y aquí está una probadita…. #daddysgirls #fathersday”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

