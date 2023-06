Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 19 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 2,102,043 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 247,960,927 seguidores. La artista es popular por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que recogió 2,102,043 likes. “Daddy Appreciation Post Happy Father’s Day Papa And Happy Father’s Day to all the amazing Papas out there!! We love you and appreciate you more than you will ever know ”, indicó en su publicación.

2- Maribel Guardia: 121,159 Likes

Seguido de J Lo llega Maribel Guardia (@maribelguardia), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La actriz cuenta con más de 9,073,974 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 121,159 me gusta de su comunidad. “Feliz día del padre al mejor de todos Suspiros al cielo @julian_f.f”, escribió la afamada instagramer en su cuenta.

3- Ninel Conde: 78,038 Likes

La artista Ninel Conde (@ninelconde) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 5,764,715 followers. En su última publicación, Ninel Conde ha logrado un total de 78,038 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Happy Father’s day!La playa es uno de mis lugares favoritos y más cuando son en mi México lindo. Gracias a este hermoso @breathlesscancunsoul por permitirme pasar estos días hermosos en mi bello Cancún.Aquí les dejo un regalo a todos los papás y los papacitos en su día ¿Cuál es su foto favorita? Los leo @patriciabcrochet #cancun #bikini #bikinigirl #beach #beachoutfit #cancunvibes #ninelconde #trend #viral #picoftheday #almarey #bikinigirls #bikinilook #bikinimodel #bikinilife #bikinifitness” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

4- Adamari López: 39,171 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,657,797 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es famosa por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente tuvo 39,171 likes. “Lunes de autoestima y yo estoy riquísima ¿quién amanece con este mood? ..#Look @kiut_llc ..#monday #humor #diversión #mondayvibes #vibes”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Aracely Arambula: 30,656 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Aracely Arambula, la actriz y cantante con una comunidad de 6,643,797 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@aracelyarambula) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 30,656 me gusta. “Feliz Día del padre mi amado @drleoarambulaoficial gracias por ser el mejor hermano Padre y tío gracias por siempre llevar de tu mano a mis hijos y ayúdame a guiarlos con todo el AMOR con toda sabiduría y con todo lo mejor por llenarlos de risas TE AMAMOS celebrando porque el cielo tiene fiesta con nuestra chuladita. ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

