Horóscopo chino de hoy 20 de junio: las predicciones para cada signo

Para la astrología china existen muchos factores y elementos que deben ser tenidos en cuenta al momento de calcular el horóscopo chino. Así, por ejemplo, este martes 20 de junio, existe una energía adicional que se presenta cuatro veces al año conocida como “día de separación”. Debido a esto, es muy importante mantenerse al margen de cualquier discusión o disputa, y mejor, optar por una actitud conciliadora.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Además, tu día de nacimiento también influye al momento de determinar tu signo zodiacal, pues el año astrológico chino da inicio el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste entre el 1 de enero y esa fecha, tu animal regente será el mismo del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 17 de enero de 1975, estás regido por el tigre.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Este es un día para que las ratas estén pendientes de su salud. Deben dejar de pensar que son “invencibles” y que, sin ser médicos, tienen los conocimientos suficientes para solventar cualquier síntoma o malestar. Acepten que no se están sintiendo bien y consulten de inmediato con un doctor. Si lo hacen, seguramente lograrán prevenir enfermedades crónicas e, incluso, graves.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Quienes nacieron en los años del buey estarán sometidos a muchas presiones este día. Al interior de su hogar, en su trabajo, por parte de amigos y familiares. Todos querrán que los búfalos hagan algo por ellos y, además de manera inmediata. Tengan cuidado con querer complacerlos al mismo tiempo. Mejor, utilicen su capacidad analítica para saber qué es lo primordial y hagan una sola cosa a la vez.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los tigres aún no se recuperan del todo de los ataques del mono. Hoy estarán distraídos y sentirán que no son dueños de sus emociones. Por ello, es esencial que procuren poner sus cinco sentidos en todo lo que hacen, ya que podrían cometer errores que no solo los afectará a ustedes, sino también a las personas que los rodean. Mejor regresen temprano a casa y, aunque la semana apenas esté iniciando, procuren descansar un poco más.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Con el regente del día en su contra, y energías negativas adicionales, los conejos estarán expuestos a discusiones y malos entendidos. Es mejor que procuren actuar con paciencia y calma y, además, prefieran alejarse de personas irascibles y pendencieras. Guarden silencio ante cualquier provocación, especialmente si esta viene de algún miembro de su familia. Esperen que los ánimos se calmen y, solo en ese momento, inicien un diálogo abierto y honesto.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Alguien a quien aprecian mucho los dragones estará pasando por un difícil momento económico. Si tienen la posibilidad de ayudarlo, háganlo, pero primero dejen claras las condiciones y tomen las medidas necesarias para garantizar dicho préstamo. Pues si no lo hacen, podrían presentarse eventos que lleven a la pérdida de su dinero y de la relación.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Un viejo amor tocará la puerta de quienes nacieron en los años de la serpiente. Alguien que moverá sus fibras más sensibles y los pondrá a dudar sobre su relación actual. Pero, antes de lanzarse a los brazos de este “nuevo viejo amor”, analicen si vale la pena arriesgar su estabilidad. Es cierto que, la rutina, a veces, puede volver tediosas las relaciones, pero tarde que temprano todas ellas pasan por etapas de monotonía.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La recomendación que le da el gallo al caballo es que sea muy cuidadoso con todos sus trámites legales. La estrella de los litigios estará muy fuerte este día para los regidos por este animal. Debido a esto, cualquier cosa que digan, hagan o firmen, les puede ocasionar inconvenientes judiciales. Así que, lean muy bien primero, conduzcan con precaución y, si la situación lo requiere, asesórense primero de un experto en el tema.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Aunque no es normal que esto les suceda a las terrenales cabras, hoy se sentirán “caminando entre las nubes”. ¿La razón? una nueva persona que conocieron hace poco y los tiene imaginando el futuro a su lado. Si bien, este ha sido un año de buenas estrellas relacionadas con el amor, es importante que vayan despacio y se den el tiempo suficiente para conocerse y evitar luego una decepción.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El amistoso mono deberá aprender que no todo el mundo le conviene. Algunas personas cercanas a el están intentando llenarle su cabeza de “cucarachas” y él lo está permitiendo. Dejen que su intuición les muestre a quienes vibran desde lo bajo y empiecen a alejarse de ellos. Enciendan una vela de color azul. Los monos de 1980 recibirán una excelente noticia este día, disfrútenla, pues se la merecen.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El regente del día intentará remediar sus errores. Se dará cuenta que ha herido los sentimientos de otras personas y no le había importado, hasta hoy, cuando tuvo que probar una “cucharada de su propia medicina”. Recuerden que el karma, más que castigo, es aprendizaje. Así que echen mano de esta situación para enmendar sus errores y, sobre todo, aprender y evolucionar.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Es recomendable que los perros se mantengan al margen de los gastos innecesarios. Si bien, en un principio pueden estar pensando que cuentan con los recursos suficientes para darse algún gusto, es mejor que analicen primero si de verdad es algo que necesitan o solamente es un capricho. Prefieran el ahorro o invertir en capacitación y herramientas de trabajo.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La disciplina y el orden deberán ser la constante de quienes nacieron en los años del chancho. Desde hace algunos días han estado dispersos y no logran concentrarse, lo que está afectando su rendimiento, especialmente en su trabajo. Es necesario que actúen rápido antes de que sus superiores empiecen a llamarles la atención. Su bienestar energético necesita también atención, busquen alguna terapia o actividad que les ayude a limpiar y alinear su energía.