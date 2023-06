Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 20 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 1,134,325 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 8,664,560 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que recogió 1,134,325 de me gusta.

2- Maluma: 633,945 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,128,770 personas que le siguen día a día. Esta vez,en su publicación ha obtenido 633,945 likes. Esto publicó el popular instagramer en su cuenta.

3- J Balvin: 145,412 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 51,831,456 followers. En su última publicación, J Balvin ha conseguido un total de 145,412 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Buenos días, buenos días, buenos días” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

4- Christian Nodal : 104,123 Likes

Christian Nodal sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,663,836 seguidores. En su cuenta (@nodal), el cantante y compositor es conocida por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación obtuvo 104,123 likes. “L@S LLEVO EN MI PECHO SIEMPRE!Gracias por tantas muestras de amor, por su recibimiento siempre tan precioso y lleno de una energía maravillosa!Esa manera de corear las canciones, bailar y disfrutarse los shows la amo. GRACIAS POR TANTO espero verlos de nuevo pronto. #Foraji2TOUR #PuraVida #nicaragua #costarica P.d: Si quieren lluvia nomas llamen al nodal”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

5- Gaby Espino: 39,840 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Gaby Espino, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 13,464,680 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@gabyespino) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 39,840 me gusta. “Gracias a @yuliotravel @yuliotravelusa por organizar mi hospedaje, el auto para el traslado y hasta los tickets para disfrutar de los parques en Orlando! Lo mejor, la opción del Express Pass para no pasar horas en las filas. Si aún no sabes a donde llevar a tu familia este verano, ellos son la mejor opción! Se encargan de todo, para que no tengas que preocuparte por nada! Tú solamente vas y disfrutas!#yuliotravel #yuliotravelusa #summerbreak #vacacionesenorlando #ticketuniversal”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

