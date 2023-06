Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 21 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 391,562 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,134,628 seguidores. El cantante y compositor es popular por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que recogió 391,562 me gusta. “Alguito se ha hecho bien. L.O.V.E.R.S @louisvuitton by @pharrell Agradecido de presenciar a uno de los más grandes y conocer a la verdadera.!! (Gracias @jbalvin )”, escribió en su publicación.

2- Yailin la más viral: 373,962 Likes

Seguido de Maluma llega Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista cuenta con más de 8,713,523 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 373,962 likes. “El inicio de la vida de nuestros pequeños es una experiencia hermosa, íntima y delicada; es por esto que con gran alegría les presentamos CATTLEYA BABIES, una línea de productos para el cuidado de la piel y el pelo de los más pequeños de la casa, inspirada en el amor y cuidado brindado a mi hermosa Cattleya. Con muchísimo entusiasmo y llenos de emoción estamos aquí para acompañarte en cada paso del camino de tu bebé, brindándote la confianza y la tranquilidad mientras navegas por la maravillosa aventura de la maternidad.Cattleya Babies ¡Un cuidado suave y limpio para tu bebe! @cattleyababies”, escribió la afamada instagramer en su último post de abajo.

3- Adamari López: 21,888 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente tiene un total de 8,661,915 followers. En su última publicación, Adamari López ha recibido un total de 21,888 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Recoger, organizar, limpiar Creo que mejor sigo la recomendación del psicólogo ¿Ustedes que harían?..#look @kiut_llc” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

4- Chiquis Rivera: 21,111 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,795,209 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es famoso por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente cosechó 21,111 likes. ““Hug your curves with confidence.” -Janney @bellabodyshaperwear ‘Tummy Tamer’Available in colors NUDE & BLACK Sizes: XS-4XSHOP: http://www.BellaBodyShaperwear.co _“Abraza tus curvas con confianza!” -JM @bellabodyshaperwear ‘Tummy Tamer’Disponible en colores PIEL y NEGROTallas: XS -4X COMERCIO: http://www.BellaBodyShaperWear.Co #shop #confident #shapewear #body #women”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

5- Ninel Conde: 18,211 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Ninel Conde, la artista con una comunidad de 5,768,341 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@ninelconde) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 18,211 me gusta. “Summer Vibes Mode on……#bikini #sexy #sexygirl #fye #fy #fyp #trend #picoftheday #picstitch #viral #boat #boatlife”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

