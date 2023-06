Horóscopo chino de hoy 22 de junio: las predicciones para cada signo

Inicia la segunda mitad del mes del caballo de tierra, y lo hace de la mano del cerdo de metal y su energía favorecerá el comienzo de actividades positivas, así que aprovecha para dar ese “primer paso” en los proyectos que tengas en mente, pues lo harás con el “pie derecho”.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Sin embargo, el año no es lo único que debes tener en cuenta cuando buscas tu signo zodiacal. El día de nacimiento también juega un importante papel debido a que el año astrológico chino no inicia el 1 de enero, sino que lo hace el 4 de febrero del calendario gregoriano. Por esta razón, todas las personas que nacieron antes de esa fecha estarán regidos por el animal del año anterior. Así, si naciste el 1 de febrero de 1991, tu signo zodiacal es el caballo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

La recomendación, para quienes nacieron en los años de la rata, es que procuren pasar un poco más de tiempo con su familia. Si bien aún faltan algunos días para el fin de semana, traten de sacar un espacio y llamarlos o visitarlos, especialmente si son sus padres. Se darán cuenta que no están pasando por un buen momento y que ustedes pueden ayudarlos a superarlo. Escuchen a su corazón y a su intuición.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes deberán recordar la importancia de escuchar consejos. Permitan que otras personas que se preocupan por ustedes los ayuden, también desde su experiencia. Es cierto que no están obligados a hacer lo que ellos les digan, pero por lo menos, permítanse tener diferentes puntos de vista. Actuar de manera soberbia y enceguecida solo les acarreará dolores de cabeza.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Las estrellas positivas no estarán del lado del tigre hoy. Con facilidad se verán envueltos en chismes y situaciones difíciles de manejar. Aunque el panorama no parece alentador, la solución es muy sencilla y es evitar hacer comentarios sobre otras personas y situaciones que no son de su incumbencia. El silencio, el bajo perfil y huir de personas malintencionadas los mantendrá alejados de las bajas vibraciones.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Este también puede ser un magnífico día para los conejos. Las oportunidades, especialmente lejos de casa, tocarán su puerta desde temprano. No duden en aceptarlas, pues, aunque en un principio parezca que van a tener más responsabilidades de las que puedan manejar, pronto sabrán que valió la pena el esfuerzo y dedicación.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Después de los ataques del perro, la energía del dragón no se recupera aún del todo. Debido a esto, hoy se sentirá irascible y podría desquitarse con su pareja. Cualquier discusión terminará mal si el dragón no acepta que se equivocó. También es probable que hoy, los regidos por el dragón, se sientan un poco más cansados de lo habitual. Posterguen sus salidas sociales y mejor regresen temprano a casa.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El turno de tomar el día con calma les corresponde hoy a las serpientes. El chancho es su antagonista y no les hará fácil la jornada. Hagan todo con calma y poniendo sus cinco sentidos, para evitar cualquier distracción y error. También es importante que, si van a viajar, estén pendientes de sus pertenencias y documentos importantes, pues podrían perderlos con facilidad.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Las estrellas de la buena fortuna les sonreirán a los caballos este día. Gracias a esta excelente energía, los regidos por este animal recuperarán un dinero que daban por perdido. Además, aquellos que desde hace días estaban en busca de trabajo, hoy recibirán una oferta insuperable. Recuerden vibrar en agradecimiento y devolverle algo al universo, para que la energía del dinero siga circulando adecuadamente.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Llegó el momento de que la cabra salga de su zona de confort. La única manera de lograr materializar sus sueños es cambiando de estrategia y de rumbo. Así que, no teman más y empiecen a trabajar en lo que realmente quieren. Tal vez alguien intente desanimarlos, eviten entrar en contradicción con ellos y mejor enfóquense solo en lo que ustedes desean. Las cabras de 2003 podrían sufrir algún quebranto de salud, visiten al doctor y sigan sus recomendaciones.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono deberá tomar una importante decisión este día. Deberá escoger entre lo que quiere y lo que debe hacer. Ambas opciones son válidas, pero es necesario que primero analice lo que más le conviene, pues a lo mejor aún necesita esperar y preparase más antes de lanzarse por sus sueños. No se desanimen, este tiempo en el que pasen haciendo lo que deben, será perfecto para conocer si realmente lo que quieren es real o es solo un capricho.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

De nuevo a los gallos se les llama la atención sobre su salud. Los regidos por este animal insisten que el cuerpo “aguanta todo”, y en su afán de trabajar y conseguir dinero se han olvidado de lo más importante: ellos mismos y su bienestar. Si no hacen una pausa, descansan y recuperan energía, terminarán enfermos y su recuperación podría ser más larga de lo que se imaginan.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Quienes nacieron en los años del perro necesitarán apretar algunas clavijas en su relación. Desde hace días, están discutiendo más de la cuenta con su pareja, y son conscientes que la solución a estos conflictos es más sencilla de lo que parece. Así que, prefieran el diálogo abierto y honesto, escuchen a la otra persona y lleguen a acuerdos y compromisos mutuos. Verán como todo se resuelve más rápido de lo que se imaginan.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El regente del día tendrá muchas estrellas a su favor. Esta jornada será perfecta para que los chanchos busquen un mejor empleo, inviten a salir a esa persona que tanto les gusta o inicien algún emprendimiento. Hoy todo puede salir de la mejor manera posible. La única condición que les pone el día es que eviten hablar de sus planes, pues la energía se diluirá y podría bloquear los resultados.