Horóscopo chino de hoy 23 de junio: las predicciones para cada signo

A diferencia de ayer, durante este viernes 23 de junio la energía no será la más favorable, pues tanto el oficial como la constelación que acompañan a la rata de agua tienen una connotación negativa. Para equilibrar las vibraciones de hoy, es recomendable llevar a cabo algún “sacrificio” y ofrecerlo por una buena causa y, también, elevar alguna oración por tus ancestros fallecidos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a tu año de nacimiento, también es importante que tengas en cuenta el día en que “viniste al mundo”, y si esto sucedió antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el mismo animal del año inmediatamente anterior, pues, de acuerdo a los preceptos de la astrología china, el calendario no inicia el 1 de enero sino 35 días después, es decir el 4 de febrero.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

La rata, como regente del día, estará acompañada por las estrellas del amor. Sin embargo, como las energías de hoy no son las más positivas, los nacidos en los años de la rata, podrían dejarse llevar por sus deseos e instintos y terminar involucrados en un triángulo amoroso. Una infidelidad les ocasionará muchos dolores de cabeza y un corazón roto.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es recomendable que quienes nacieron en los años del buey estén pendientes de su salud. Su sistema respiratorio, empezando por su garganta, podrían verse bastante afectados. Es importante que visiten al doctor, pero también sean honestos con ustedes y analicen si hay algo que no están diciendo, pues esas palabras que callan afectan su energía y terminan por ser somatizadas. Descansen un poco más y eviten visitar sitios de baja vibración.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los errores del tigre le pasarán factura este día. La actitud que asumió durante las últimas semanas respecto a cumplir a medias o simplemente por obligación, hoy llevará a los regidos por este animal a recibir serios llamados de atención por parte de sus superiores, e, incluso, podrían perder su empleo. Si no pueden corregir la situación, aprendan la lección y si aún tienen una oportunidad aprovéchenla, pues no se les volverá a presentar.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

A diferencia de ayer, este no será un día para que el conejo tome decisiones importantes. Hoy no estarán conectados con sus pensamientos y sus emociones y podrían terminar escogiendo algo que no les conviene. Mejor, aprovechen el día para analizar la situación, incluso hacer una lista de pros y contras y pedirle consejo a una persona cercana, especialmente si es un hombre mayor. Ya pronto llegará el día en que podrán decidir lo que es mejor para ustedes.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Llegando ya casi al final de la semana, el dragón debería aprovechar esta jornada para activar su vida social. No se tomen todo tan en serio y saquen un rato para estar con sus amigos y salir a algún sitio a divertirse. Necesitan dejar de pensar por un momento en todos sus problemas. Incluso, al desconectarse de la situación, podrán ver todo con otra perspectiva la realidad y encontrar diferentes opciones que antes ni siquiera se les hubieran ocurrido.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente tendrán un día lleno de responsabilidades y compromisos. Pese a esto, se sentirán felices y plenos, pues por fin, después de tanto tiempo en que su trabajo y el dinero escasearon, la suerte les empieza a sonreír y las ofertas laborales y comerciales de nuevo tocan a su puerta. Pero hay una importante lección para aprender: ahorren y piensen en su futuro.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Con la regente del día en su contra, definitivamente los caballos deberán asumir el día con calma y prudencia. Eviten iniciar actividades de importancia y mejor quédense en su rutina normal. Para equilibrar la energía, procuren hacer algún tipo de “sacrificio” y ofrézcanlo por algo que necesite un “empujón” del universo. En la noche, prefieran pasar el rato en compañía de su familia, ya que alguien cercano está necesitando su apoyo.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Algunos gastos inesperados y de último momento podrían afectar el presupuesto de las cabras. Sin embargo, es muy importante que, pese a que un principio pueda parecer costoso, es necesario que contraten a un experto para que lleve a cabo las reparaciones necesarias, ya que, si deciden hacerlo ustedes o buscar una solución más económica, seguramente, al final del día, se darán cuenta que tomaron la decisión equivocada y todo les saldrá costando mucho más dinero.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Personas envidiosas intentarán dañar la buena fama del mono. Harán comentarios desobligantes sobre el e intentarán que otras personas cambien el concepto que tienen sobre los regidos por el mono. No es momento de dejarse arrastrar por esta mala energía. Es mejor que continúen con su vida normal y no hagan ningún tipo de comentario, pues dentro de muy poco la verdad saldrá a la luz y ustedes recuperarán la tranquilidad.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo se dará cuenta de todos los errores que ha cometido, especialmente con aquellas personas que confiaron en él. Sin embargo, será demasiado tarde, pues no habrá forma de enmendarlos, especialmente en el ámbito laboral, ya que, su credibilidad ha quedado en entredicho. No les queda otra opción diferente a trabajar duro para demostrar que sí son personas de fiar, responsables y cumplidoras de su deber.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro se sentirá hoy a otra velocidad, y querrá que todos le sigan el paso. Sin embargo, si hace esto solo logrará iniciar conflictos y agotarse. Es mejor que prefieran ser pacientes. Cumplan con sus tareas, según ustedes lo tengan programado y, más bien, cuando finalicen ayuden a los demás. Esto les traerá mejor energía y resultados que optar por impacientarse y discutir.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Desde hace días algo le está “robando” el sueño al cerdo. Una preocupación que, con el tiempo se incrementa y no logran encontrarle solución. Pero hoy, incluso de manera casual, recibirán los consejos y el apoyo que necesitas para salir avante. Así que no duden en hablar con las personas que los rodean y contarles sobre sus problemas, pues muy seguramente la ayuda llegará de manera inmediata.