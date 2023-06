Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 23 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 778,506 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,310,824 seguidores. La artista es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que cosechó 778,506 likes. ““LA NENA” con @gabitoballesteros sale 6.28 – estoy super agradecida y feliz que finalmente podemos compartir esta canción tan con nuestros fans Gabito gracias por el regalo tan increíble que me diste on set Preparense para lo que vieneeeeeee”, escribió en su publicación.

2- Natti Natasha: 203,938 Likes

Seguido de Becky G llega Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 36,631,103 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 203,938 me gusta de su comunidad. “Quiero leerlos… Si esa persona que extrañas te pudiera decir algo, que te diría? En mi caso, me anima a seguir disfrutando del arte y compartiéndola con ustedes. Eso es en mi caso. ME HACES FALTA PERO SIGO ADELANTE SIN DETENERME #Lafaltaquemehaces”, escribió esta exitosa instagramer en su último post.

3- J Balvin: 108,133 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 51,814,200 seguidores. En su última publicación, J Balvin ha conseguido un total de 108,133 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Ya disponibleeee, hay party en la terraza siempre #EnAlta @quevedo.pd @yovngchimi @omarcourtz @hearthismusichtm” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

4- Maluma: 77,437 Likes

Maluma sigue a las tres celebridades superiores con un total de 63,139,605 seguidores. En su cuenta (@maluma), el cantante y compositor es popular por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recibió 77,437 me gusta. “ E L E G A N G S T E R — Thanks @dior @mrkimjones GENIUS! See you soon París #DonJuan”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

5- Adamari López: 16,126 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,668,405 followers en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 16,126 likes. “Esto pasa cuando mi querida @lilytaverasss y yo nos encontramos. ¿Son tan maduros como nosotras? .#look Ada @kiut_llc ..#fun #humor #friends #diversión”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

