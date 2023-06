Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 24 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 780,798 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 8,895,918 seguidores. La artista es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que logró 780,798 de me gusta.

2- Lele Pons: 676,119 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos Lele Pons (@lelepons), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La influencer tiene más de 53,256,374 seguidores. En esta ocasión,en su publicación ha obtenido 676,119 me gusta. Esto publicó la aclamada instagramer en su cuenta.

3- Cazzu: 499,389 Likes

La artista Cazzu (@cazzu) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 12,148,993 seguidores. En su última publicación, Cazzu ha recibido un total de 499,389 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “ @givenchy” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

4- Chiquis Rivera: 60,399 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,797,160 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es popular por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post cosechó 60,399 me gusta. “Mission Accomplished: Finally made our trip to Disneyland with @knessa2002 happen! I take pride in being a woman of my word. Later is better than never! It was so much fun being her Sugar Mama for a day! #disney #firsttime #shawty #bae #disneyland #sugarmamas #lol #happiestplaceonearth #fun”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

5- Ninel Conde: 45,735 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Ninel Conde, la artista con una comunidad de 5,769,511 followers en Instagram. Sus posteos en (@ninelconde) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 45,735 likes. “¡Feliz viernes, bebés! Este cuerpito de gym pide playita y más con este bronceado 5 estrellas de @suntanmiami¡Hoy hay show en Hidalgo,Mexico ! ¡Nos vemos ahí !Cuénteme, ustedes ¿qué van a hacer hoy? #sexy #mexicangirl #Miami #miamilife #fitgirl #fitness #fitlife #fitnessmotivation #singer #actress #ninelconde #almarey”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

