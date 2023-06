Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 25 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 635,165 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 8,934,885 seguidores. La artista es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que logró 635,165 likes. “NARCISISTA AHORA EN VIVO PA YOUTUBE ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 72,741 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,149,423 personas que le siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 72,741 me gusta. “ DON JUAN WORLD TOUR Esta gira por Europa esta DPM … Gracias a todas las personas que se han dado cita!! A que concierto vas de la gira? Pon tu bandera!”, escribió este popular instagramer en su último post.

3- Natti Natasha: 58,638 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente tiene un total de 36,628,800 seguidores. En su última publicación, Natti Natasha ha conseguido un total de 58,638 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Siempre con Respeto y admiración para todos los presentes ! Gracias Chicago Los Amo ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

4- Adamari López: 32,562 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,674,596 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por compartir fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación tuvo 32,562 me gusta. “Síganme para más consejos ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Thalia: 21,203 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 20,824,291 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@thalia) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 21,203 likes. “Crecer en la época de los ochentas fue una aventura de color, de sonidos, de Fashion inolvidable. Usábamos hombreras, doble calcetín, tenis o botines altos, camisetas o camisas anudadas al frente,doble cuello, chamarras grandes de mezclilla, muchos pines, coletas altas con dos o tres scrunchies, mucho maquillaje, mucho spray de cabello o gel, aretes de corazones o estrellas, pero sobre todo,¡escuchábamos mucha música y hacíamos mixtapes! Este disco me ha remontado a los mejores recuerdos de mi adolescencia. Así que hoy decidí vestirme muy ochentera nomás porque sí Que vivan los 80’s. ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

