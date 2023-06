Horóscopo chino de hoy 26 de junio: las predicciones para cada signo

La última semana de junio inicia con un excelente día. Este lunes 26 de junio tendrá dos conejos como regentes y la energía será propicia para presentar solicitudes y hacer propuestas y, también para hacer algún regalo o ayudar a alguien necesitado, pues todo se te regresará multiplicado.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando busques cuáles es tu signo zodiacal, adicional al año en que naciste también debes tener en cuenta el día, ya que, el calendario astrológico chino solo da inicio hasta el 4 de febrero. Por esta razón, todas las personas que nacieron antes de ese día se entiende que lo hicieron en el año anterior. Así, si tu fecha de nacimiento es el 1 de febrero de 1987, estarás regido por el tigre, como si hubieras nacido en 1986.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

La semana empieza con excelentes energías amorosas para los regidos por la rata. Alguien muy cercano, un buen amigo o un compañero de trabajo, decidirá confesarles lo que siente y ustedes no le serán del todo indiferentes. Esto encenderá la chispa del romance casi que de manera inmediata. Aprovechen estas buenas estrellas y permítanse vivir esta nueva etapa de su vida.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La salud y el bienestar deben ser lo más importante este día para quienes nacieron en los años del buey. Si bien no están sufriendo de ningún síntoma ni malestar, es importante que incorporen hábitos saludables a su vida. Un poco de ejercicio y una alimentación balanceada les vendrá muy bien. También procuren iniciar alguna actividad que se relacione con su bienestar emocional y energético, pues los próximos meses necesitarán sentirse tranquilos y centrados.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este será un día para que el tigre, en vez de hablar, prefiera escuchar. Personas cercanas a él necesitan dialogar sobre un tema bastante complicado, pero que necesita ser abordado cuanto antes. No rehúyan de la conversación, guarden silencio, reciban todas las palabras con calma y, cuando llegue su momento, hablen con tranquilidad y sinceridad. Muy seguramente lograrán solucionar la situación.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

El doble regente tendrá de su lado excelentes estrellas. Inicien la semana con la mejor actitud y empiecen a trabajar en sus proyectos desde temprano. Las liebres que estén necesitando un préstamo de dinero o la ayuda de una persona influyente, hoy lo conseguirán con facilidad. El amor también se verá favorecido, especialmente para los conejos que están en busca de pareja.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones empiezan a recoger los frutos de lo que han sembrado. Quienes llevan todo el año trabajando con disciplina y ahínco, obtendrán reconocimientos por parte de sus superiores. Sin embargo, no es hora de dormirse en los laureles. Continúen dando lo mejor de sí y háganlo con humildad, pues la soberbia o el exceso de confianza serán duramente castigados por el universo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Otro signo que empieza la semana con el pie derecho es la serpiente. Recibirán una propuesta laboral que no podrán rechazar. Eso sí, es importante que estén preparados para incorporar cambios en su vida. Pero si los asumen con entusiasmo seguramente los resultados serán excelentes. Por otro lado, las serpientes del 1989 podrían experimentar algún quebranto de salud relacionado con sus huesos o articulaciones. Caminen con precaución.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Alguien quiere interponerse en la relación amorosa del caballo. Una persona interesada en su pareja empezará una campaña de descrédito, con el fin de separarlos, y quedar con el camino libre. Los caballos saben que se dejan tentar con facilidad, así que, si están interesados en continuar con su relación, sean cuidadosos y no cometan ningún tipo de indiscreción o infidelidad. Extremen sus cuidados si su pareja comparte espacios laborales con ustedes, pues los problemas se podrían aumentar.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Quienes nacieron en los años de la cabra deberán tener presente que su mejor herramienta durante esta semana será la constancia. No desfallezcan en sus planes, más bien, por el contrario, elaboren un plan de acción que les permita materializar sus proyectos. Aunque no lo crean, están muy cerca de lograrlos. Un buen amigo está pasando por un momento difícil, no lo desamparen, incluso una llamada o un mensaje será de mucha ayuda.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los monos se liberan de su eterno enemigo el tigre, y pueden empezar la semana con calma y optimismo. Una mejora laboral se aproxima, así que demuestren de todo lo que son capaces y brillen con luz propia. Por otro lado, su presupuesto empieza a equilibrarse, los ingresos aumentan y podrán empezar a cubrir los compromisos que tienen pendientes. Recuerden ser ordenados con sus finanzas y no malgasten el dinero.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Con dos conejos en su contra, el gallo deberá iniciar la semana con cautela. Eviten tomar decisiones intempestivas, prefieran aplazarlas para un mejor día, pues hoy podrían cometer muchos errores. Quédense dentro de su rutina normal y, si pueden, aplacen sus reuniones y actividades más importantes, ya que estarán distraídos y esto les puede generar conflictos. Si no pueden hacerlo, enciendan una vela blanca y alrededor hagan un círculo de sal marina.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Las estrellas del romance acompañarán a los nacidos en los años del perro. Gracias a esta energía, los nuevos amores tocarán su puerta y los llenarán de entusiasmo y alegría. Incluso, aquellos perros que están comprometidos también se encontrarán con alguien que los haga dudar de su actual relación. Si esto sucede, puede ser porque ya no se sienten plenos y es hora de buscar nuevos horizontes.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La recomendación que le da el conejo al cerdo es que controle su mal humor. Hoy, se sentirá más sensible de lo normal, y debido a esto podría iniciar discusiones que no lo llevarán a ninguna parte. Solo ganarán dolores de cabeza y remordimientos, así que, es mejor que los chanchos piensen muy bien antes de hablar, especialmente si es con un miembro de su familia.