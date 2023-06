Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 26 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 1,316,056 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,273,047 seguidores. La influencer es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que logró 1,316,056 de me gusta. “Happy Birthday to me #27”, indicó en su publicación.

2- Karol G: 975,603 Likes

Seguido de Lele Pons tenemos Karol G (@karolg), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La cantante y compositora cuenta con más de 63,855,175 followers. Esta vez, su publicación ha recibido 975,603 me gusta. “VERANO ROSA ”, escribió la aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Natti Natasha: 231,393 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 36,627,195 seguidores. En su última publicación, Natti Natasha ha conseguido un total de 231,393 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Me voy a casa con el corazón lleno Chicago fue un sueño ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

4- Thalia: 60,805 Likes

Thalia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 20,824,290 seguidores. En su cuenta (@thalia), la artista es popular por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación cosechó 60,805 me gusta. “¡Amor mío hoy cumples 12 años!Gracias por iluminar mi vida con tu alegría, con tu presencia y tu compañía. Por dejarme experimentar y descubrir este planeta a través de tus ojitos. Es un regalo de Dios el ser tu madre corazón mío. En mí siempre tendrás una compañera de vida, una madre amorosa, una amiga traviesa, una maestra, una comediante, una aventurera, un exploradora, una cómplice, una constructora de legos imposibles, una atleta para seguirte el paso, no una cocinera, pero si una exploradora gourmet! Por ti soy y seré la mejor versión de mi! Te amo Matthew Alejandro!!! ¡Feliz cumpleaños mi amor! ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

5- Chiquis Rivera: 51,278 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,798,191 followers en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 51,278 likes. “Been bad to the bone since the day I was born! Thank you Sky Daddy for another year of life, and another trip around the Sun. God is good. Birthday rule #1: I get to do whatever makes me happy! No limits! No restrictions. ——————————————@bellabodyshaperwear ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

