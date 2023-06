Horóscopo chino de hoy 27 de junio: las predicciones para cada signo

Este martes 27 de junio, el dragón de fuego será el encargado de regir el día, y lo hará acompañado de una constelación bastante negativa que se asocia con las infidelidades y los rompimientos, así que, es una jornada para andar con “pies de plomo” y evitar cualquier aventura, pues podría salirte muy cara.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que, a la hora de buscar cuál es tu signo zodiacal, tengas en cuenta tu día de nacimiento, pues el calendario astrológico chino solo da comienzo hasta el 4 de febrero. Por lo tanto, si naciste antes de ese día tu animal regente será el mismo del año anterior. Así, alguien cuya fecha de nacimiento es el 29 de enero de 1993, tu signo zodiacal es el mono, ya que para ese día aún no iniciaba el año del gallo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Este es un día para que las ratas salgan de su zona de confort. Es hora de entender que lo que quieren concretar en su vida no les llegará por arte de magia. Si no están conformes con su actual situación pues deberán cambiar el camino que siempre han seguido. Eso sí, recuerden ser coherentes y, que, así como es adentro debe ser afuera, dejen de mostrar lo que no son ni de aparentar lo que no tienen.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es momento de resolver problemas pendientes. No actúen más como avestruces, tratando de esconderse de los conflictos que se les presentan. La energía de hoy les ayudará a pensar con claridad y, además, encontrar consejo y ayuda en una persona cercana. Así que, desde temprano, pónganse manos a la obra para que puedan salir del atolladero en que se encuentran.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La recomendación que le da el dragón al tigre es que esté pendiente de su salud. Su sistema respiratorio podría ocasionarle malestares y es importante que consulten al doctor para evitar que los síntomas avancen. Otra importante recomendación es que eviten ser imprudentes cuando realicen actividades físicas de cualquier índole, pues podría sufrir un pequeño contratiempo.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

La energía cambia para quienes nacieron en los años del conejo. Hoy, tal vez no sientan que la buena suerte los acompaña. Algunos contratiempos y retrasos los llevarán a dudar de sus capacidades y, lo que es peor, de la lealtad de las personas que los rodean. No permitan que su cabeza se llene de “cucarachas”, todos tenemos malos días, pero en la medida en que se vibra en positivo se superan los obstáculos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día se verá favorecido en todos los temas relacionados con trabajo y dinero. La condición que le ponen las estrellas es que trate de hacer contactos nuevos. No se queden solamente con los actuales conocidos, traten de agendar reuniones, enviar mensajes y hacer llamadas, especialmente los regidos por el dragón que están en busca de un nuevo empleo o que trabajan de manera independiente.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La serpiente deberá ser muy paciente con su pareja este día. Recuerden todo el apoyo que han recibido de esa persona y si son impacientes, seguramente terminarán enfrascados en una discusión innecesaria. Por otra parte, las serpientes solteras tienen muchas posibilidades de conocer a alguien especial, pero es recomendable que vayan despacio y traten de conocerse primero.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Las finanzas de quienes nacieron en los años del caballo se verán beneficiadas con la energía de hoy. Sea porque reciban un aumento de sueldo, un ascenso, consigan un nuevo empleo o lleguen más clientes, todo redundará en beneficio de los caballos. Incluso, podrían ganar en algún premio de azar. Eso sí, denle buena destinación a ese dinero, ya que, si empiezan a malgastarlo, la energía se volverá en su contra y los problemas económicos no tardarán en llegar.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El dragón le sugiere a las cabras que dejen de dudar más y díganle a esa persona lo que sienten por ella. Eviten continuar guardando sus sentimientos, pues, si continúan esperando el momento perfecto este no llegará y, por el contrario, podrían perder la oportunidad. Por otro lado, en su trabajo van a tener muchas tareas por realizar, pero si dejan a un lado las redes sociales y las actividades banales, no solo las cumplirán a tiempo, sino que además recibirán elogios y reconocimientos de sus superiores, que más adelante les servirán para solicitar ascensos y aumentos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es momento de recomponer la relación de pareja. El estrés de los últimos días, los problemas laborales y hasta familiares, han afectado su romance, y ya es más lo que discuten y pasan distanciados, que el tiempo de calidad y los buenos momentos juntos. Si se sienten enamorados y no quieren perder la relación, procuren dialogar este día, sanar heridas y hacer tratos. Este consejo también aplica para los monos solteros que hayan tenido discusiones con amigos cercanos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo se libera de los dos conejos que le hicieron fácil el día de ayer. Sin embargo, tanta energía chocando los dejó agotados. Así que procuren cumplir con su rutina normal y regresen temprano a casa. Tal vez hoy se sientan un poco distraídos, por eso, es importante que tengan a mano la lista de todo lo que deben hacer hoy para que no olviden nada. Un miembro mayor de su familia podría estar sufriendo algún quebranto de salud, traten de estar más pendientes de él.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Quien deberá ser muy cuidadoso este día es el perro. Con su antagonista rigiendo el día, los problemas, especialmente en su trabajo, podrían ser bastante delicados. Discusiones con sus superiores y, lo más grave, escándalos amorosos con un compañero o compañera, podrían ser la constante hoy. Piensen muy bien antes de hablar o de actuar, y tengan presentes las consecuencias que pueden traer sus actos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La energía cambia de manera positiva para quienes son regidos por el chancho. Sentirán que están equilibrados y alineados y, gracias a esto, las ideas y opciones para resolver algunos asuntos pendientes llegarán casi que por arte de magia. Hoy también podrían reencontrarse con una persona muy especial para ustedes, permítanse vivir una nueva oportunidad de romance.