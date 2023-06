Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 27 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 706,460 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,336,460 seguidores. La artista es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que consiguió 706,460 likes. ““LA NENA” 6.28 @ 5pm PT/8PM ET @gabitoballesteros ”, escribió en su publicación.

2- Chiquis Rivera: 80,193 Likes

Seguido de Becky G tenemos Chiquis Rivera (@chiquis), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 5,800,397 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 80,193 me gusta de su comunidad. “Birthday activities in full effect! ”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Francisca : 43,743 Likes

La actriz y presentadora de televisión Francisca (@francisca) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 4,328,177 followers. En su última publicación, Francisca ha logrado un total de 43,743 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Con mi muchachito, mi Gennaro#50masbellospeopleenespañol Gracias @peopleenespanol” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

4- Lili Estefan: 33,279 Likes

Lili Estefan sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,740,825 seguidores. En su cuenta (@liliestefan), la presentadora de televisión es popular por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post recibió 33,279 me gusta. “Les comparto el momento en que recibí la noticia, voy a tener una Estrella en el paseo de la fama en Hollywood @hwdwalkoffame no saben la emoción!!!!!!! Wow GRACIASSSS a cada uno de ustedes que hizo posible este sueño realidad!!!!”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

5- Jacky Bracamontes: 15,555 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Jacky Bracamontes, la actriz con una comunidad de 8,418,722 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@jackybrv) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 15,555 likes. “Morning!!! ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

