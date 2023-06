Horóscopo chino de hoy 28 de junio: las predicciones para cada signo

Próximos a despedirnos del mes de junio, este miércoles 28, la serpiente de fuego no nos traerá la mejor energía. Es mejor evitar el inicio de actividades importantes, y también es recomendable mantener un bajo perfil, pues tratar de llamar la atención este día nos podría acarrear malos entendidos con las demás personas.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a tu año de nacimiento, cuando busques tu animal regente, también debes considerar el día en que lo hiciste, y si esto ocurrió entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu signo zodiacal será el del año anterior, como si tuvieras un año más de vida, la explicación de esto es que, para la astrología china, el calendario solo da comienzo hasta el mes de febrero.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Es mejor que quienes nacieron en los años de la rata estén pendientes de su salud. Hoy podrían confiarse de su fuerza y sus habilidades físicas, y terminar cometiendo una imprudencia que les acarre alguna lesión. Busquen ayuda y sean precavidos. En la noche alguien de su familia estará bastante irascible, eviten engancharse en discusiones innecesarias. Prefieran el silencio y no respondan sus ataques.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes deben tener cuidado con su mal carácter. Si no controlan sus emociones durante este día, podrían decir algo que no es cierto y terminar involucrados en un serio problema. Además, no deben desquitarse con los demás por su estado de ánimo. Si piensan antes de hablar y de actuar, seguramente terminarán teniendo un día bastante positivo, así que procuren estar pendientes de sus reacciones.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Para los regidos por el tigre, la principal recomendación es que sean muy disciplinados con sus tareas. En los últimos días se les han estado acumulando pendientes y es necesario que los evacúen, pues al final de la semana deberán rendir cuentas y es mejor que estén preparados. Si se encuentran con un viejo conocido en la calle, no rehúyan el momento, pues a la larga podría beneficiarlos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Este es un buen día para que los conejos reevalúen sus amistades. A quienes son regidos por la liebre les suelen gustar los halagos y, a veces, no les importa que sean falsos con tal de sentirse “importantes”. Pero hoy, se darán cuenta que esta actitud no los está llevando a ninguna parte y que, por el contrario, les está trayendo problemas, pues las personas que realmente son sinceras, se están alejando. Quédense con quienes realmente se interesan por su bienestar.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El dragón podría tener algunas discusiones con su pareja. Los celos los llevarán a ver cosas donde no las hay y a reaccionar de manera exagerada. No arruinen su relación por situaciones que ni siquiera saben si son ciertas. Prefieran el diálogo y la cautela. El consejo para los dragones solteros es que eviten iniciar cualquier romance este día, pues podría resultar bastante tormentoso.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Ya es momento de que la serpiente reclame lo que le corresponde. La regente del día tendrá unas buenas estrellas de su lado que le permitirán “alzar” su voz y conseguir lo que se ha ganado a pulso. No es momento de callar ni de dejar que otros decidan por ustedes, especialmente en asuntos familiares y, sobre todo, aquellos relacionados con herencias.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos estarán bastante solicitados este día. Varias personas se acercarán a ellos en busca de ayuda o consejo. Así se sientan agobiados con tantos pendientes, procuren ayudar lo que más puedan, pues, además, son personas que siempre han estado dispuestas a darles la mano a los regidos por este animal. Los caballos de 1990 podrían experimentar algún quebranto de salud, no será delicado, pero es importante que no se descuiden.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La recomendación para quienes nacieron en los años de la cabra es que estén pendientes de su salud. Los excesos, especialmente en su alimentación, les podrán generar bastantes malestares que, incluso, los lleve a visitar el servicio de urgencias. Por otro lado, en su trabajo, es muy importante que estén pendientes de sus compañeros, tal vez haya alguien que esté intentando sabotear sus tareas.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La serpiente siempre le da la mano a su buen amigo el mono. Aunque este no es un día para tomar acción, si se verán muy favorecidas las actividades de planeación. Destinen una parte de la jornada a analizar cuáles serán sus próximos proyectos y cómo los llevarán a cabo. Es muy probable que hoy reciban una llamada que les alegre el día y les devuelva la paz que han perdido tratando de solucionar todos sus problemas.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este día se le pueden presentar gastos inesperados a quienes nacieron en los años del gallo. Algún desperfecto, o un pago que no tenían contemplado desequilibrará su presupuesto. Sin embargo, si evitan fijarse en los centavos y hacen los pagos con gratitud, verán como ese dinero regresará multiplicado muy pronto. La serpiente también les sugiere que no culpen a nadie por estos gastos, eso solo les traerá malos momentos y no resolverán la situación.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Este es un día propicio para que el perro se recupere de los ataques del dragón. Procuren descansar un poco más y traten de tener una alimentación balanceada. Tal vez tengan algunas discusiones menores con su pareja. Traten de solucionarlas de inmediato y verán como todo se resuelve de manera favorable. Los perros solteros sí tendrán muchas probabilidades de encontrar el amor, pero es recomendable que vayan despacio y no se dejen arrastrar por el calor del momento.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del cerdo deberán dedicarse solamente a su rutina normal. La serpiente es su antagonista y les puede traer muchos retrasos y dificultades durante el día. Eviten luchar contra la corriente, mejor permitan que todo se desenvuelva según su ritmo y, eso sí, eviten delegar responsabilidades, pues esto les puede generar muchos inconvenientes con sus superiores.