Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 28 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 4,877,162 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,897,421 seguidores. La cantante y compositora es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que recogió 4,877,162 de me gusta. “Hazme un peinado lindo para ir a dar una vuelta por Paris ”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 377,002 Likes

Seguido de Karol G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,160,451 personas que le siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 377,002 me gusta. “Si canta #COCOLOCO… me caso mentiritassssssss!! ”, escribió este popular instagramer en su cuenta.

3- J Balvin: 256,663 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 51,779,114 seguidores. En su última publicación, J Balvin ha logrado un total de 256,663 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Río indicándome el camino. Feliz cumple a mi hijo y mejor amigo ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

4- Maribel Guardia: 212,863 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,075,784 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente obtuvo 212,863 me gusta. “Los niños son maestros del amor y la esperanza por un mundo mejor. @josejulianfg y yo les mandamos besos marineros. #look @patriciabcrochet ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Becky G: 148,943 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Becky G, la artista con una comunidad de 37,340,996 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@iambeckyg) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 148,943 likes. ““LA NENA” SALE EN 24 HORASSSS ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

